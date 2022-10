Kumer: Razmere so pod nadzorom

Skladišča plina v EU se ob toplem vremenu še vedno polnijo in so trenutno skoraj 92-odstotno zapolnjena.

Slovenija je glede oskrbe z elektriko in plinom v jesensko-zimskem obdobju zelo dobro pripravljena, razmere pa so pod nadzorom, je medijem danes zagotovil infrastrukturni minister Bojan Kumer. Podobno pravijo v družbah Eles in Plinovodi, kjer pa obenem izpostavljajo tudi potrebo po uresničitvi na ravni EU dogovorjenega zmanjšanja porabe.

Elektroenergetski in plinski sistem sta po ministrovih pojasnilih zelo dinamična, zato se je treba nenehno prilagajati in odzivati. Z rednim dialogom pristojnih v delovnih skupinah za krizne razmere v elektroenergetskem in plinskem sistemu je Slovenija danes po njegovih zagotovilih veliko bolje pripravljena na morebitno dogajanje jeseni in pozimi, kot je bila junija.

Slovenija je, ko gre za oskrbo z elektriko in plinom, tako po Kumrovih navedbah v zelo dobri kondiciji, je pa obenem pozval k nadaljevanju varčevanja z energijo na podlagi priporočil. "To bo dovolj, da bo oskrba vseh sistemov delovala nemoteno naprej," je prepričan, zato o omejitvah ali v skrajni fazi redukcijah ne želi govoriti.

Če pa bo prišlo do hudega zaostrovanja na ravni EU in se bo to preslikalo na raven Slovenije, se bomo, tako Kumer, pravočasno prilagodili. "Trenutno smo zelo daleč od tega, stvari so pod nadzorom," je dejal minister.

Prvi mož Elesa: Za zdaj ni nobenega preplaha

Tudi prvi mož sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja Eles Aleksander Mervar je poudaril, da se omejevanja in redukcij ni bati, če se bomo na ravni EU in tudi v Sloveniji držali dogovorjenega evropskega cilja o 10-odstotnem zmanjšanju porabe elektrike v obdobju med 1. novembrom in koncem marca. Če pa bo dogajanje šlo v nasprotno smer, bodo potrebni določeni omejevalni ukrepi. "Za zdaj ni nobenega preplaha," je bil jasen.

Glede izklopa Termoelektrarne Šoštanj (Teš) iz sistema, ki je bil na njegov predlog izveden konec tedna in je posledica nezadostnih količin premoga, trenutnih ugodnih cenovnih gibanj na borzah in predvsem želje po varčevanju z energentom za najbolj kritično obdobje zime med sredino januarja in sredino februarja, je Mervar ponovil, da bo naslednje točka odločanja 2. novembra, ko bo po remontu v sistem spet vključena krška nuklearka. Takrat bodo prav verjetno pristojni podaljšanje izklopa Teša še podaljšali. Po trenutnem sklepu je podaljšanje možno do konca novembra.

Ruski plin v Slovenijo za zdaj teče nemoteno

Direktor sistemskega operaterja plinovodnega omrežja Plinovodi Marjan Eberlinc je medtem povedal, da do danes v slovenskem plinskem sistemu niso zaznali nobene motnje ali pomanjkanja na mejnih vstopnih točkah z Italijo, Avstrijo in Hrvaško. Do konca leta pričakuje tudi potrditev vnovične vzpostavitve dobav plina iz Alžirije preko Italije in obenem dobave plina od drugih alternativnih dobaviteljev. Medtem pa tudi ruski plin v Slovenijo za zdaj teče nemoteno.

Skladišča plina v EU se ob toplem vremenu še vedno polnijo in so trenutno skoraj 92-odstotno zapolnjena, pri čemer so v skladiščih v slovenskih sosedah, kjer plin skladiščijo slovenski dobavitelji, deleži še višji. Tudi cene plina na borzi so se občutno znižale, je spomnil Eberlinc.

Ta tako napoveduje, da Slovenija v zimskem obdobju ne bo imela primanjkljaja pri dobavah plina, tudi on pa je izpostavil pomen varčevanja oziroma sledenja cilju za 15-odstotno zmanjšanje porabe plina med novembrom in koncem marca glede na primerljivo povprečje zadnjih petih let. Avgusta, septembra in tudi oktobra je bila Slovenija na dobri poti in Eberlinc verjame, da bo tako tudi v prihodnjih mesecih.