Kredit v vrednosti pol milijona evrov

Hitro in enostavno do 500 tisoč evrov za obrtnike, samostojne podjetnike, mala in srednje velika podjetja

Uradni podatki kažejo, da majhna in srednje velika podjetja v Sloveniji pomenijo kar 99,8 odstotka vseh podjetij, dajejo kruh 70 odstotkom vseh zaposlenih v Sloveniji in ustvarjajo 65 odstotkov prihodkov vseh slovenskih podjetij. Številke so jasne: majhna in srednja podjetja so hrbtenica in osrednje živčevje slovenskega gospodarstva, zato je gospodarska vrnitev v staro normalnost močno odvisna od uspeha njihovega okrevanja. Zdaj jim bodo še bolj kot kadarkoli prej prišli prav ugodni, enostavni, prilagodljivi in hitri bančni krediti .

Na uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) menijo, da nas je pandemija z gospodarskega vidika vrnila v krizno obdobje med letoma 2008 in 2009. Številna podjetja in samostojni podjetniki so se zaradi negativnih posledic epidemije covid-19 znašli v težavnem finančnem položaju. Hitro so se začele kazati prve posledice in finančna škoda v gospodarstvu, ki je zajela tudi najranljivejše akterje: mala, srednja podjetja, samostojne podjetnike in obrtnike. Koronakriza je vplivala na upad poslovanja, bremenitev fiksnih stroškov, ogrožena je postala likvidnost marsikaterega podjetja.

Spodbudno je, da so razmere v primerjavi z lanskim letom vseeno obetavnejše, a okrevanje slovenskega gospodarstva po pandemiji bolezni covid-19 bo močno odvisno od uspešnosti okrevanja majhnih in srednje velikih podjetij, saj ta pomenijo zelo velik delež med vsemi slovenskimi podjetji. Kako jim je mogoče pri tem pomagati? Vsakemu na svoj način, velik delež k temu pa lahko prispevajo tudi banke. V življenjskem ciklu večine rastočih podjetij pride čas, ko za uresničevanje svojih načrtov potrebujejo bančno financiranje, naj gre za dolgoročne ali kratkoročne kredite.

Addiko banka vam s svojo ponudbo kreditov pomaga doseči poslovne cilje Addiko banka je z namenom lažje prilagoditve podjetij na novo realnost zaradi posledic epidemije bolezni covid-19 pripravila ponudbo preprostih in hitrih finančnih rešitev za obrtnike, samostojne podjetnike, mala in srednje velika podjetja. Obrtnikom, samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ponujajo tudi enostavno, napredno in finančno ugodno poslovanje s poslovnimi paketi ter enostavnimi podjetniškimi krediti, okvirnimi krediti ali limiti. Hitro, preprosto in le z minimalno dokumentacijo lahko podjetniki pridobijo kredit do 500 tisoč evrov.

Majhnost je lahko tudi prednost

Kot ima vsaka medalja dve plati, je treba tudi na trenutni položaj gledati s pozitivne plati. Podjetja, ki želijo obstati v današnjem konkurenčnem boju na trgu, se morajo zavedati, da je okolje nepredvidljivo in se hitro spreminja, kar pomeni, da se morajo podjetja z njim. Še posebej prilagodljiva morajo biti mala podjetja, če želijo preživeti v tem morju možnosti. Mala in srednja podjetja morajo pravočasno spoznati poslovno priložnost in se hitro odzvati na spremembe v okolju.

Majhnost je lahko v teh primerih tudi prednost, kar velja izkoristiti s pravilnimi poslovnimi odločitvami in v navezi z ugodnimi krediti. Mala in srednje velika podjetja so lahko v primerjavi z velikimi korporacijami veliko bolj prilagodljiva. Hitre spremembe na trgu zanje predstavljajo manjše ovire, seveda pod pogojem, da so si sposobna hitro zagotoviti dodatna sredstva.

Ne zapravljajte časa: izkoristite konkurenčno prednost prilagodljivosti sebi v prid

Tako kot prilagodljivost in dobro zasnovan projekt je pomembna tudi odzivnost. Še posebej v tem obdobju se je izkazalo, da je čas naša najvrednejša valuta. Danes je hitrost naš zaveznik pri vidikih reševanja posameznih obveznosti, pa tudi sprejemanja pomembnih odločitev. Hitra, preudarna odločitev in hitra odobritev sta zanesljiva kombinacija za razrešitev finančnih zadreg vašega podjetja. Vsako podjetje se preprosto mora razvijati vsaj tako hitro kot konkurenti, saj ga, če zaostane, morda jutri ne bo več. Dobri poslovneži se zavedajo, da je treba dobro izkoristiti vsak evro, ki ga obrnejo.

Potrebujete dodatno financiranje svojega poslovanja? Imate poslovne ideje, zmanjkuje pa vam finančnih sredstev za njihovo uresničitev? Imate likvidnostne težave? Ste pomislili na vse možnosti financiranja tekočega poslovanja? Bo imelo podjetje dovolj denarja na računu za nakup surovine, ki je nujno potrebna za izpolnitev pomembnega naročila? Kaj se bo zgodilo, če največji kupec nenadoma za 30 dni zamakne plačilo fakture? Kaj pa, če drastično spremembo plačilnih pogojev zahteva več kupcev in jim ne morete reči ne? Nepredvidljivi finančni tokovi, nestabilnost partnerskih odnosov s kupci in tudi dobavitelji, predvsem pa težko načrtovanje finančnih prilivov za prihajajoče obdobje pomenijo veliko tveganje. Pomanjkanje obratnih sredstev lahko za podjetje pomeni veliko težavo.

Podjetje pač potrebuje dostop do virov financiranja, razlogi so številni in različni. Kreditiranje podjetij je ena od temeljnih bančnih funkcij in ustrezno pripravljene projekte banke vedno rade podprejo. V Addiko banki so s (primarnim) namenom pomagati malemu gospodarstvu, predvsem obrtnikom, samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, v težkih časih epidemije oblikovali hitre ter preproste kredite za financiranje podjetij.

Manj je več

Pri Addiko banki velja, da za manj dobite več, odobrene kredite ali limite pa lahko prejmete v krajšem času in z manj papirologije. Izjemna prednosti njihovih kreditov sta prihranek časa in povsem preprost proces odobritve. Poleg tega krediti financiranja podjetja marsikateremu obrtniku, samostojnemu podjetniku, malemu in srednjemu podjetju lahko pomenijo lažje in stabilnejše poslovanje v teh turbulentnih časih. Ravno zato so se v Addiko banki odločili, da oblikujejo ponudbo za manjše podjetnike in z njo pomagajo tistim, ki to pomoč najbolj potrebujejo.

Uvedli so poseben avtomatiziran proces odobravanja kreditov za financiranje podjetij, ki postopek pridobivanja kredita zelo poenostavi. V praksi to pomeni, da lahko podjetniki kredit zdaj dobijo v le nekaj dneh, običajno že v dveh ali treh. Poleg tega je bistveno zmanjšan obseg potrebne dokumentacije, s katero stranka potrjuje svojo kreditno spodobnost. Večinoma je ta minimalna ali sploh ni potrebna. Najvišja vrednost kredita, ki ga obrtnik, samostojni podjetnik. malo ali srednje veliko podjetje lahko pridobi, znaša 500 tisoč evrov. Obrtnik, samostojni podjetnik ali podjetje mora za pridobitev financiranja predložiti vsaj dve celoletni bilanci in ne sme imeti blokiranega TRR.