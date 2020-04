Korona virus pretresel finančne trge

Oglasno sporočilo

Gospodarski vpliv koronavirusa je bil ta teden ponovno v središču pogovorov vlagateljev, saj se je povečal optimizem, ker se globalne vlade in centralne banke uspešno spopadajo z obsegom te pandemije. Nenehno zmanjševanje števila novih okužb v državah, kot so Italija, Španija in Nemčija ter v mestih, kot je New York, je prav tako dvignilo razpoloženje.

Ta teden bo dogajanje na trgih osredotočeno na sezono zaslužka, ki se bo začela z velikanoma Netflix, ki poroča o svojih dosežkih v torek, in Amazon, ki poroča v četrtek. Čeprav je za večino podjetij pričakovana "težka sezona" zaslužkov, bodo kljub temu vlagatelji upali na "okrepitev" obeh podjetij, ki sta od začetka učinka koronavirusa na ekonomijo med najboljšimi na S&P500. Verjetno je temu tako zato, ker ima Netflix veliko število naročnikov, Amazon pa zelo uspešno prodajo izdelkov.

Cene surove nafte so padle na najnižjo raven od leta 1999, potem ko so podatki OPEC potrdili prejšnje poročilo IEA, ki je pokazalo, da je bilo povpraševanje po nafti izjemno nizko.

