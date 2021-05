Koliko slovenskih tolarjev še skrivamo pod žimnicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci vsako leto v evre zamenjamo manj tolarjev, so sporočili z Banke Slovenije, ki še kot edina organizacija sprejema nekdanjo slovensko valuto. Še leta 2010 je bilo pretopljenih za 960 tisoč evrov (229 milijonov tolarjev), leta 2019 za 220 tisoč evrov (52 milijonov tolarjev), lani pa "le" še za 118 tisoč evrov (28 milijonov tolarjev). Danes lahko v evre zamenjate samo še tolarske bankovce, in sicer po tečaju 239,64 tolarja za en evro. Kovance je Banka Slovenije (BS) prenehala sprejemati tretjega januarja 2017.

Vsaj polovica bankovca

Tolarske bankovce BS sprejme, če je fizično celih več kot 50 odstotkov bankovca. Menjava tolarskih bankovcev ni ne časovno omejena niti se ne bo spremenil tečaj menjave. BS sprejema tudi še vrednostne bone, ki so bili v veljavi od osamosvojitve in do uvedbe tolarja. Evre je Slovenija kot zakonito plačilno sredstvo uvedla s prvim januarjem 2007.