Ko morate hitro nakazati denar, uporabite Flik

Poskrbite, da bo tudi za vas vedno veljala resnica, zajeta v starem latinskem pregovoru: čisti računi, dobri prijatelji. Da se ne bo vse končalo pri denarju, poskrbi nova bančna rešitev, ki omogoča lažje, hitrejše in varnejše nakazovanje med uporabniki različnih bank.

Denar, ki ga boste nakazali ali prejeli prek Flika, bo na bančnem računu v le nekaj sekundah. Idealno za situacije, ko ne morete počakati do naslednjega dne. Nakazila prek mobilne banke so mogoča le med delovnim časom bank, Flik pa deluje vedno. Dan in noč, vse dni v letu.

Rešitev, ki omogoča hitro nakazovanje denarja med posamezniki, se imenuje Flik. Zdaj je že večina slovenskih bank vključena v shemo takojšnjih plačil Flik, ki omogoča, da si lahko uporabniki vseh bank preprosto, hitro in varno izmenjujejo nakazila.

Ne glede na to, na kateri banki je določen prejemnik, denar je na njegov račun nakazan v nekaj sekundah, tudi če nakazujete sredi noči ali konec tedna. Najboljše pa je, da lahko prejemnika izberete kar iz imenika svojega mobilnega telefona.

Flik aktivirate brez obiska banke, enako velja tudi za kasnejšo uporabo. Potrebujete le pametni telefon, svojo davčno številko in številko bančnega računa ali aktivacijsko kodo.

Flik preprosto povežete s svojim bančnim računom: vnesite številko kartice in denar nakažite ali prejmite tudi zunaj delovnega časa vaše banke. Transakcija steče takoj, tako da je denar na računu že v nekaj sekundah.

S Flikom lahko denar nakažete kontaktom iz svojega imenika ali z vpisom e-naslova prejemnika. V imeniku najdete "pravo" osebo, izberete želeni kontakt (številko ali e-pošto), določite znesek in potrdite. Znesek se v nekaj sekundah prikaže na računu prejemnika. Na drugi strani pa plačnik dobi sporočilo, da je bilo nakazilo izvedeno.

Storitev deluje med vsemi uporabniki Flika, ne glede na to, pri kateri banki so.

Flik je uporaben za pošiljanje in nakazovanje, vračanje denarja in deljenje računa. Poleg denarja lahko pošiljate tudi zahtevke za nakazilo.

Hitrost: denar na računu v nekaj sekundah - tudi ko je vaša banka že zaprta S Flikom se nakazilo izvede v nekaj sekundah. Primer: S prijatelji ste na kosilu in si morate razdeliti račun, kar je včasih precej težko - ali nimate gotovine ali pa nimate točnega zneska. S Flikom je situacija rešena TAKOJ, saj prijatelju, ki je plačal skupni znesek za celotno omizje, preprosto nakažete svoj delež.

Pomembno: banke ponujajo Flik v različnih aplikacijah ✔️ Banke, ki ponujajo Flik v aplikaciji Flik Pay: Addiko Bank, BKS Bank, BDS, Gorenjska Banka, Lon, Nova KBM, Sberbank, Sparkasse, SKB banka, Sparkasse, Primorska hranilnica ✔️ Banke, ki ponujajo Flik v svoji mobilni denarnici: Abanka, Delavska hranilnica, NLB. ✔️ Banka, ki ponuja Flik v svoji spletni banki: Intesa Sanpaolo Bank. UniCredit Bank jo bo po napovedih implementirala v prihodnjih mesecih.

Vse, kar potrebujete, sta pametni telefon in prejemnikova telefonska številka ali e-naslov ... in denar. Denar, ki vam ga bodo prek Flika nakazali drugi, bo na vašem računu v nekaj sekundah. Storitev deluje tako na androidnih telefonih kot na sistemu iOS.

S Flikom je naenkrat mogoče nakazati do 15 tisoč evrov. Drugih omejitev glede nakazil ni, lahko pa se uporabnik dodatno zavaruje z nastavitvijo limita ali si nakazila začasno onemogoči.

Kaj pa varnost, se sprašujete? Za to na račun hitrosti in enostavnosti niste prikrajšani. Plačevanje s Flikom je tako varno kot plačevanje prek mobilne ali spletne banke, saj Flik izpolnjuje varnostne standarde Banke Slovenije in evropske direktive PSD2 EU.

Flik omogoča pošiljanje oziroma nakazovanje denarja med strankami različnih bank v Sloveniji.