Kitajska zaprosila za mediacijo v carinskem sporu z ZDA

Kitajska je Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) zaprosila za mediacijo v sporu z ZDA zaradi carin na uvoz jekla in aluminija, ki jih je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa uvedla konec marca. Peking vztraja, da so carine v nasprotju z določili WTO.

Kitajska po navedbah WTO, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, meni, da uvedba 25-odstotnih carin na uvoz jekla in desetodstotnih na uvoz aluminija ni skladna z določili splošnega dogovora WTO o carinah in trgovini iz leta 1994 ter dogovora o varovalih.

Peking želi, da bi WTO posredovala v pogovorih z ZDA, s katerimi želijo spor rešiti brez sodnih postopkov.

Pot v trgovsko vojno?

Carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je Trump uvedel z izgovorom zaščite nacionalne varnosti, so začele veljati 23. marca. Ob uvedbi ukrepa je Trump iz njega izvzel Kanado in Mehiko, nekoliko pozneje pa še EU, Argentino, Avstralijo, Brazilijo in Južno Korejo.

Vse od napovedi uvedbe carin z vsega sveta prihajajo opozorila, da lahko takšna poteza vodi v trgovinsko vojno, od katere ne bi imela koristi nobena od vpletenih strani. Kitajska je sprva napovedala in uvedla protiukrepe, ki so jim sledile dodatne ameriške carine. V odzivu nanje je Peking napovedal "boj za vsako ceno", v zadnjih dneh pa je iz obeh držav slišati bolj spravljive tone.

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes napovedal nadaljnje odpiranje kitajskega trga tujcem. Kitajska bo po njegovih besedah liberalizirala trg za investicije v avtomobilski industriji, zmanjšala uvozne dajatve za vozila še v tem letu in okrepila varovanje intelektualne lastnine, kar zahtevajo ZDA.