Ker niso prejeli državnega denarja, so namesto Maribora izbrali Madžarsko

Ameriška družba EON Reality, ki se ukvarja z razvojem programske opreme za navidezno resničnost, ne bo deležna državne subvencije za investicijo v Mariboru. Komisija gospodarskega ministrstva je namreč v sodelovanju z revizijsko hišo PWC svetovanje ugotovila, da družba ni kapitalsko ustrezna. Kapitalska neustreznost podjetja izhaja iz nakopičenih izgub, ki so presegle več kot polovico osnovnega kapitala podjetja.

"Komisija je proučila vlogo za dodelitev subvencije podjetju EON Reality Inc in dokončno ugotovila, da po veljavni slovenski in evropski zakonodaji prej omenjeno podjetje ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za dodelitev subvencije," so sporočili z ministrstva.

Župan Fištravec ministra poziva, naj spremeni odločitev

Na mariborski občini so kritični, da je država odgnala visokotehnološka delovna mesta. Sprašujejo se, kako je mogoče, da jih v svetu prepoznavajo kot najboljše, lastna država pa jih obravnava kot nevredne visokotehnoloških delovnih mest.

"Minister Počivalšek, želim, da nemudoma spremenite svojo odločitev in s tem zagotovite nova delovna mesta, ki jih Maribor, Podravje in Slovenija še kako krvavo potrebujemo," je v sporočilu za javnost zapisal mariborski župan Andrej Fištravec. Foto: Bor Slana "Maribor je tako že drugič v dobrem letu po zaslugi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in ministrstva za gospodarstvo izvisel pri prihodu pomembnega svetovnega IKT podjetja, ki je želelo začeti delati v Mariboru. Na tak način so priložnost ponovno izgubili mladi strokovnjaki in študentje ter Univerza v Mariboru. In to praktično v istem času, ko sta bila Mestna občina Maribor in Podravje s strani uglednega časnika Financial Times umeščena med top deset destinacij, ki sta prijazna za privabljanje investicij in investitorjev po kategoriji malih evropskih mest in regij," so se na zavrnitev državne subvencije za investicijo odzvali na mariborski občini. Župan Andrej Fištravec ministra poziva, naj na ministrstvu spremenijo svojo odločitev.

Podobna zgodba se je nedavno zgodila z ameriškim velikanom IBM, ki je svoje načrte namesto v Mariboru uresničil v Zagrebu. Tam so kmalu za tem razpisali 500 delovnih mest.

EON Reality bi po besedah direktorja mariborske mestne uprave Simona Štrancarja v Mariboru postavil razvojno-prodajni center za regijo, od koder bi pokrival Avstrijo, Italijo, Madžarsko, Romunijo. Načrtovana naložba bi bila vredna 17 milijonov evrov.