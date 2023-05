Kearney: Slovenija mora poiskati priložnosti za zvišanje dodane vrednosti

ZDA ostajajo na vrhu lestvice 25 najbolj privlačnih trgov za tuje investicije, sledita Kanada in Japonska, kaže raziskava svetovalnega podjetja Kearney. Investitorji ohranjajo enako raven optimizma kot v prejšnjih letih in še naprej dajejo prednost razvitim trgom. Kearneyevi svetovalci ocenjujejo, da je v Sloveniji treba narediti številne prilagoditve in reforme za boljši izkoristek državnega potenciala za tuje neposredne investicije in večjo gospodarsko rast.

Letošnja izdaja Indeksa zaupanja v tuje neposredne investicije 2023 globalnega svetovalnega podjetja Kearney z naslovom Previden optimizem je nastala na podlagi raziskave iz januarja letos. Indeks razkriva, da ne glede na globalno zdravstveno krizo, motene dobavne verige, konflikt v Vzhodni Evropi, rekordno inflacijo in stopnjevanje napetosti med dvema največjima silama na svetu menedžerji kažejo previden optimizem v zvezi s tujimi naložbami. Več kot tri četrtine (82 odstotkov) menedžerjev je izjavilo, da nameravajo v prihajajočih treh letih povečati tuje investicije, kar predstavlja rast v primerjavi z lanskim letom (76 odstotkov). Še vedno pa investitorji dajejo prednost zaupanja razvitim trgom, ki predstavljajo 19 od 25 držav na seznamu. Izmed prvih desetih najbolj privlačnih trgov letos jih je bilo osem med prvimi tudi lani in vsak (z izjemo Kitajske) je razvit trg.

Že 11. leto zapored so ZDA na prvem mestu indeksa. "To najverjetneje odraža stalno naklonjenost investitorjev relativni varnosti ene izmed največjih in najbolj uveljavljenih razvitih držav, še zlasti v kontekstu šibkega svetovnega gospodarskega okolja. Hkrati pa je letošnji uspeh te destinacije mogoče pripisati novim vladnim spodbudam, ki se navezujejo na naložbe, in sicer prek okrepitve zakonodaje," pojasnjuje Branko Žibret, partner v podjetju Kearney.

Evropa doživela padec najprivlačnejših trgov

Nemčija je v primerjavi z lanskim indeksom padla za dve mesti na četrto, kar je verjetno odraz gospodarskih in energetskih izzivov, s katerimi se država spopada zaradi geopolitične krize v Vzhodni Evropi, kaže raziskava.

Na petem mestu je Velika Britanija, sledijo Francija, Kitajska, Španija, Singapur, Avstralija, Italija, Švica, Nizozemska, Portugalska, Nova Zelandija, Indija, Švedska, Združeni arabski emirati, Južna Koreja, Danska, Katar, Norveška, Tajska, Savdska Arabija in Belgija.

Čeprav je Evropa na splošno obdržala največji delež med 25 najprivlačnejšimi trgi (12 evropskih gospodarstev predstavlja skoraj polovico najboljših 25), je doživela padec v primerjavi s preteklimi leti (14 evropskih trgov na lestvici v 2022 in 15 v 2021). To je lahko posledica recesijskih pritiskov, s katerimi se spopadajo številne države ob trenutnih geopolitičnih pretresih in visoki inflaciji v regiji, ugotavljajo v Kearneyju.

Azijsko-pacifiška regija ima drugi najmočnejši rezultat z osmimi trgi, ki so zastopani v indeksu; to je dva več kot leta 2022 z dodatkom Indije in Tajske. Kitajska je okrepila svoj položaj za tri mesta, kar verjetno odraža optimizem, da si bo država hitro opomogla, ko bo izšla iz ekonomsko restriktivne ničelne politike covid-19. Omembe vreden je vzpon Singapurja za kar devet mest. Indija se je ponovno uvrstila na seznam po treh letih premora, in sicer na 16. mesto. Ponovni vzpon Tajske na 23. mesto po petih letih premora pa je delno posledica njene gospodarske odpornosti, pri čemer okrevanje turističnega sektorja in zasebna poraba ostajata glavni gonili rasti, razkriva raziskava.

Slovenija mora poiskati priložnosti za zvišanje dodane vrednosti

"Vlagatelji uvrščajo preglednost vladnih predpisov, tehnološke in inovacijske zmogljivosti ter davčne stopnje in enostavnost plačila davkov med najpomembnejše dejavnike za povečanje tujih neposrednih investicij, medtem ko pomanjkanje surovin, politična nestabilnost ter kakovost infrastrukture navajajo kot glavno oviro. Zato so za Slovenijo še kako pomembne številne prilagoditve in reforme za boljši izkoristek državnega potenciala za tuje neposredne investicije in večjo gospodarsko rast," pojasnjuje Marko Derča, partner in izvršni direktor v podjetju Kearney.

Investitorji menijo, da rast cen surovin skupaj s povečanjem geopolitične napetosti in politične nestabilnosti na trgih v razvoju predstavljajo najverjetnejša tveganja v tem letu. Ti pomisleki so najverjetneje posledica konflikta med Rusijo in Ukrajino ter vztrajajočih posledic pandemije in visoke inflacije. Svetovna inflacija je leta 2022 dosegla presenetljivih 7,8 odstotka. Kljub trenutnemu upadanju se pričakuje, da bo letos ostala nad petimi odstotki.

Širitev globalizacije v prihodnjih treh letih

Raziskava še kaže, da globalizacija je in bo ostala osrednja sila neposrednih tujih investicij v prihodnjih letih. Kar 66 odstotkov anketirancev pričakuje širitev globalizacije v prihodnjih treh letih. Kot glavne gonilne sile vidijo kombinacijo povezane digitalne infrastrukture skupaj z rastočimi trgovinskimi priložnostmi in omejenimi trgovinskimi ovirami. Verjetno je to posledica digitalnega poslovanja v obdobju pandemije in odraz povečanja obsega trgovanja, ki je leta 2021 presegel raven pred covidom. Ne glede na to, da investitorji v veliki večini verjamejo v prednosti globalizacije in pričakujejo, da se bo ta okrepila, verjamejo tudi, da se bo lahko njena narava spremenila, in sicer zaradi krepitve regionalizacije in samozadostnosti, še ugotavlja raziskava.