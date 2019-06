Kdo pospešuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva?

Oglasno sporočilo

Program KOC 2.0 je v letih 2017–2019 z dobrimi štirimi milijoni evrov podprl 17 kompetenčnih centrov. Vključenih je bilo več kot 300 podjetij, ki so svojim zaposlenim omogočila 35.758 udeležb v različnih programih usposabljanj. Kmalu pa bo objavljen nov razpis, kjer bodo ponovno na voljo sredstva za razvoj in usposabljanje zaposlenih.

Glavna naloga kompetenčnih centrov je usposabljanje zaposlenih v podjetjih, ki so vključena v posamezni kompetenčni center glede na področje dejavnosti. Tako omogočajo dodatno vlaganje v usposabljanje zaposlenih, spodbujajo razvojne spremembe v podjetjih ter krepijo mreženje in povezovanje podjetij. S tem neposredno prispevajo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in izboljšanju položaja zaposlenih na trgu dela.

Partnerstva, ki so nastala znotraj kompetenčnih centrov, so prepoznala potrebe po razvoju ključnih kompetenc zaposlenih na področjih prehranske industrije, gradbeništva, krožnega gospodarstva, turizma, orodjarstva, logistike, kemije, elektro industrije, računalništva, tovarn prihodnosti, komunale itd. Nabor ključnih kompetenc pa predstavlja tudi dragoceno izhodišče pri določanju potreb in usmeritev razvoja sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Od leta 2010, odkar Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije program izvaja, do danes je bilo vzpostavljenih 36 uspešnih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Zanje sta 13 milijonov evrov prispevala Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Podjetja vabimo, da se začnejo povezovati in usklajevati, da bodo pripravljena na objavo Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022, ki bo objavljen kmalu.

Junija bosta organizirani tudi dve informativni delavnici, na katerih boste izvedeli več o razpisu. Vse informacije redno objavljamo na spletni strani www.srips-rs.si.

