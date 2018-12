Kdo bo gradil nova stanovanja na elitni lokaciji na Rudniku

Premožni poslovneži, ki so se pred kratkim lotili dokončanja poslovno-stanovanjskega objekta v osrčju Mengša in postajajo vse večji igralci na domačem nepremičninskem trgu, so našli nov večmilijonski projekt.

Na Jurčkovi cesti v Ljubljani, nedaleč od Golovca in nakupovalnega središča Rudnik, bi lahko že kmalu zrasel nov večstanovanjski objekt s trgovinami in lokali.

Projekta se bodo lotili trije poslovneži, ki so tik pred dogovorom o nakupu zemljišč, za seboj pa imajo številne uspešne in tudi manj uspešne zgodbe:

- Frano Toš se že dalj časa ukvarja z razvojem nepremičninskih projektov. Od leta 2011 ima v lasti podjetje Interdom-razvoj. V preteklosti je sodeloval pri najmanj enem propadlem nepremičninskem projektu, in sicer na Brezovici pri Ljubljani.

Frano Toš Foto: Mediaspeed - Zvone Jagodic je soustanovitelj spletnega iskalnika Najdi.si, ki ga je leta 2007 prodal Telekomu Slovenije. Po tem, ko je unovčil lastništvo v nekoč najbolj priljubljenem spletnem iskalniku pri nas, je kot poslovni angel vlagal v številne manjše podjetniške zgodbe.

- Gregor Skok naj bi imel dolgoletne izkušnje z naložbami v nepremičnine, med drugim je tudi vodil prodajo in razvoj registrov poslovnih informacij.

Koliko so pripravljeni plačati za zemljišča in kako bodo zagotovili potrebna denarna sredstva, pri vpletenih še preverjamo. Konec novembra so sicer že ustanovili projektno podjetje Jurčkova.

Foto: GIC Gradnje

Prejšnji investitor zašel v finančne težave

Nekaj manj kot hektar velika zemljišča na obrobju naselja individualnih stanovanjskih hiš so zadnjih deset let samevala zaradi finančnih težav, v katere je zabredel prvotni investitor Peter Robert Zajc. Ta ima sicer v lasti skupino Ultrales.

Nepremičnine na eni najbolj priljubljenih lokacij za gradnjo v Ljubljani je sprva prevzela banka NKBM, ki je financirala projekt. Letos jeseni pa jih je odkupilo podjetje GIC Gradnje Ivana Cajzka, ki je bilo od samega začetka Zajčev partner pri projektu, a se zaradi krize ni odločilo za gradnjo.

Toda tudi GIC Gradnje ni dolgo ostal njihov lastnik, saj je takoj začel iskati kupca in ga očitno tudi našel. "Dogovarjamo se. Posel še ni realiziran, zato ne moremo dati nobenih konkretnih podatkov. Več bo znanega v začetku prihodnjega leta," nam je zaupal Cajzek.

Končujejo projekt v Mengšu

Toš, Jagodic in Skok so tudi partnerji v nepremičninskem podjetju Prva hiša, ki ima trenutno odprtih več velikih stanovanjskih in poslovnih projektov.

Kot smo poročali na Siol.net, so konec lanskega leta odkupili nedokončani poslovno-stanovanjski objekt Glavni trg v Mengšu, ki je bil prej v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Konec lanskega leta so odkupili nedokončani poslovno-stanovanjski objekt Glavni trg v Mengšu. Foto: Siol.net Koliko je morala Prva hiša plačati za kompleks, v katerem je predvidenih 80 stanovanj, več velikih in manjših trgovskih prostorov ter podzemna garaža, uradno ni znano. Po dostopnih informacijah so v DUTB zanj pričakovali najmanj šest milijonov evrov.

Veliko in težko pričakovano trgovino v severnem predelu Mengša bo v kratkem odprl Mercator. V lokalih bodo med drugim gostinska ponudba ter kozmetični in frizerski salon. Ko bodo dokončali stanovanjski del in zanj dobili uporabno dovoljenje, pa se bo začela tudi prodaja stanovanj.

V sosesko Glavni trg v Mengšu spada tudi starejši, delno porušeni objekt Kančeva hiša, ki ga bodo prenovili ter bo namenjen stanovanjski in poslovni uporabi.

V Prvi hiši so pred nakupom nedokončanega objekta ustanovili podjetje EVIO, po naših podatkih pa so tudi že prišli do potrebnih finančnih virov za dokončanje projekta. Pri Gorenjski banki so dobili 9,4 milijona evrov vredno projektno financiranje, ki ga morajo poplačati do leta 2020.

Zgradili Kostanjeve cvetove in Tacenske dvore

Poslovno-stanovanjski objekt v Mengšu je drugi večji nepremičninski projekt, ki ga je Prva hiša odkupila od DUTB, bolj znane kot slaba banka.

Jeseni 2016 je od nje odkupila osem nedokončanih blokov v stanovanjski soseski Kostanjevi cvetovi v Dolu pri Ljubljani, ki jih je gradil propadli kočevski gradbinec Gramiz, a je gradnja obstala v drugi fazi.

Stanovanjska soseska Kostanjevi cvetovi v Vidmu Foto: Bor Slana DUTB je Kostanjeve cvetove prodajala za tri milijone evrov, a je ponudbe za nakup oddalo več ponudnikov, v nadaljnjih pogajanjih pa se je cena zvišala.

Ob njihovem nakupu je direktor Prve hiše Frano Toš napovedal, da bodo stanovanja predvidoma dokončali do poletja, prodajo pa naj bi začeli v začetku lanskega leta.

Trenutno se ukvarjajo tudi s projektom Mivka Trnovo, gradnjo osmih butičnih stanovanj na elitni lokaciji v ljubljanskem Trnovem. V preteklosti so med drugim zgradili hiše v Smrjenah pri Škofljici in pri Pijavi Gorici.

Njihov največji dozdajšnji projekt je bila gradnja soseske Tacenski dvori v Ljubljani, v kateri je 316 stanovanj, devet lokalov in več kot 400 parkirnih mest v garaži.