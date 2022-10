Katera banka pri najemu stanovanjskega kredita ponuja največ fleksibilnosti?

Oglasno sporočilo

Čeprav so se obrestne mere pri najemu stanovanjskega kredita zvišale, pa je povpraševanje po kreditih še vedno veliko. Bodoče kreditojemalce zanimajo poleg obrestne mere, obdobja trajanja kredita in načina zavarovanja tudi posebni pogoji, ki jih ponujajo posamezne banke.

Deželna banka Slovenije velja za eno od bolj fleksibilnih bank, saj poleg ugodnih pogojev najema stanovanjskega kredita ponuja še odlog začetka odplačevanja glavnice kredita in stoodstotno gotovinsko izplačilo z ustreznim zavarovanjem.

Fleksibilnost v času gradnje ali selitve

V času selitve, gradnje ali prenove je finančna obremenjenost velika, zato Deželna banka Slovenije pri najemu stanovanjskega kredita ponuja odlog začetka odplačevanja glavnice kredita do 18 mesecev. S svojo fleksibilnostjo se kreditojemalcu približa še s stoodstotnim gotovinskim izplačilom z ustreznim zavarovanjem ter s kombiniranim izplačilom z naknadno predložitvijo dokazil o namenski porabi. Obdobje trajanja kreditne pogodbe za nepremičnino se določi v skupnem dogovoru, ki lahko pri stanovanjskem kreditu traja do 360 mesecev, pri potrošniškem kreditu, zavarovanem z zastavno pravico na nepremičnino, do 180 mesecev. Pred najemom stanovanjskega kredita pa mora kreditojemalec dokazati še kreditno sposobnost, priložiti kupoprodajno pogodbo ali predračune izvajalcev ter se odločiti za način zavarovanja kredita.

Ustrezna kreditna sposobnost

Ob ustrezni kreditni sposobnosti, zavarovanju in predložitvi izjave o namenski porabi sredstev ali predračunov se lahko s kombinacijo stanovanjskega in potrošniškega kredita pokrije celotna vrednost naložbe. Kreditno sposobnost dokazujete s plačilnimi listi zadnjih 12 plač ali z odrezki od pokojnine, kjer Deželna banka Slovenije upošteva tudi prevoz na delo in malico. Pri slednjem je treba upoštevati tudi določeno tveganje bolniške odsotnosti ali letnega dopusta, ko prilivov iz tega naslova ni. Stanovanjski kredit se lahko zavaruje s poroštvom, zavarovalno polico ali zastavno pravico na nepremičnini, ki mora praviloma biti v Sloveniji. Namen porabe sredstev iz naslova kredita se dokazuje s kupoprodajno pogodbo, predračuni izvajalcev ali drugimi dokazili o namenski porabi kredita.

Brez skritih stroškov vodenja kredita

Sklepanje pogodbe za najem kredita je pomembno tako za banko kot za kreditojemalca, zato na Deželni banki Slovenije skrbijo, da to poteka na zaupen in spoštljiv način. Kreditojemalec je z morebitnimi stroški, ki so vezani na najem kredita, okvirno seznanjen že na informativnem pogovoru z usposobljenim svetovalcem, sam postopek vodenja kredita pa je brezplačen. Banka vedno deluje v korist kreditojemalca, s katerim gradi odkrit in dolgoročen odnos. Zato je v ponudbo banke vključena vrsta zavarovanj, tudi takšno za najhujše dogodke, kot je smrt kreditojemalca. V tem primeru neodplačan kredit krije zavarovalnica, če je bilo sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki sicer ni obvezno. Deželna banka Slovenije svojim komitentom ponuja ugodnejšo obrestno mero.

Deželna banka Slovenije je univerzalna banka Deželna banka Slovenije je s svojo široko mrežo poslovalnic po Sloveniji na voljo vsem prebivalcem, majhnim in srednje velikim podjetjem, kmetom ter mladim, ki želijo uporabiti cenovno ugodne storitve, kot je stanovanjski kredit. Pri najemu kredita je njegova čimprejšnja odobritev prioriteta, ki ob izpolnjeni celotni zahtevani dokumentaciji traja v večini primerov do tri tedne. Aduti Deželne banke Slovenija so dostopnost, sodobnost, domačnost in predanost.

Naročnik oglasnega sporočila je DBS D.D.