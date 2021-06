Kakšno stanovanje dobite v Ljubljani za 50 tisoč evrov?

Že nekaj časa na slovenskem nepremičninskem trgu vlada veliko povpraševanje, kar je v svoji analizi objavljeni pred tednom dni potrdila tudi Banka Slovenije. Kot so zapisali centralni bankirji, ugodne obrestne mere za stanovanjske kredite še naprej vzbujajo veliko zanimanje Slovencev za nepremičnine.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta so se stanovanjska posojila povečala za 110 milijonov evrov. Medtem ko že nepremičninski posredniki govorijo o tem, da rabljena stanovanja v prestolnici menjajo lastnike za 3.500 evrov za kvadratni meter, smo na spletnem portalu nepremicine.net pogledali, ali je kaj na trgu za tiste z veliko bolj plitvim žepom. V nadaljevanju lahko preverite, kaj si lahko privoščite za 50 tisoč evrov v Ljubljani.

Foto: Nepremicnine.net Cena: 50.000 evrov

Lokacija: Tomačevo

Vrsta nepremičnine: stanovanje

Velikost: 50 m2

Podrobnosti: Prodajata se dve stanovanji, obe imata enaki površini in ceni. Prvo stanovanje obsega hodnik, toaleto in kopalnico, dnevno sobo s kuhinjo, štiri sobe ter balkon. Drugo stanovanje obsega dnevno sobo s kuhinjo, toaleto in kopalnico, tri sobe in teraso. Vsako stanovanje ima svoj vhod.

Povezava: https://www.nepremicnine.net/oglasi-prodaja/tomacevo-stanovanje_6412380/