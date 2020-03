Kako zaščititi svoje finance pred koronavirusom?

Oglasno sporočilo

V teh negotovih časih, ki so posledica pandemije covid-19, je še toliko bolj pomembno, da imate urejeno vse, kar se navezuje na osebne finance, predvsem pa, da prepoznate potencialne šibke točke in izločite nepotrebne stroške.

Ste se kdaj vprašali, kako določiti, kaj so osebne finance? Kako si predstavljati osebne finance v sliki?

V spodnji shemi so osebne finance predstavljene s 360-stopinjskim pogledom na preprost in razumljiv način ter brez zapletenega jezika finančne industrije. Razdeljene so v štiri kvadrante: dohodki in izdatki, tveganja, prihodnost in premoženje.

Kako zaščiti svoje finance v teh negotovih časih, vam v nadaljevanju predstavljamo na podlagi sheme Kvadrant osebnih financ©.

DOHODKI IN IZDATKI

Obvladovanje izdatkov

Glede na to, da smo v samoizolaciji in imamo več časa za razmišljanje in manj za zapravljanje, saj je večina trgovin zaprtih, lahko naredite analizo svojih izdatkov.

Opredelite potrebe in želje. Želje so tiste, ki nas zapeljejo v skušnjavo trošenja. Mogoče boste z vidika trenutnih okoliščin povsem drugače gledali na nekatere izdatke. Zapišite si jih in predvsem zapomnite. Držite se osnovnega pravila - porabite manj, kot zaslužite.

Poleg tega trenutno lahko zmanjšate nepotrebne stroške tako, da pregledate svoje naročnine, mobilne ali televizijske pakete in jih posodobite na trenutne zmožnosti. Spremljate lahko razprodaje, kupujete prek spleta in si za nakup vzamete več časa. Odkrili boste, da se hitro nabere pet evrov tu, deset evrov tam, 20 evrov nekje drugje … Vsekakor ne škodi tudi, če – ne glede na okoliščine – iščemo priložnosti ali v dodatnih zaslužkih ali na trgu dela.

Varnostna rezerva

Naš prvi finančni cilj. Varnostna rezerva je namenjena za pokritje nepričakovanih stroškov ali življenjskih stroškov v primeru izostanka dohodka. Višina varnostne rezerve mora biti tolikšna, da lahko z njo pokrijemo osnovne mesečne življenjske stroške za vsaj devet mesecev. Je kot neke vrste zavarovanje. Vendar v trenutnem položaju, če nimate ustrezne varnostne rezerve, žal ne moremo narediti nič, je pa to dobra šola za prilagoditev vaših vzorcev, ko se stanje umiri.

Zmanjševanje zadolženosti

Ključno je, da preverite dejansko stanje svoje zadolženosti. Stopnja zadolženosti se razlikuje glede na vašo starost. Starejši ko ste, nižja zadolženost je priporočljiva.

Če menite, da boste deležni upada dohodka, to nemudoma sporočite banki. Zaprosite za reprogram obveznosti ter opišite, kakšne težave imate in kolikšen izpad dohodkov pričakujete. Rešujte, preden pride do upada dohodka, saj boste tako proaktivni in imeli boljše pogajalsko izhodišče.

TVEGANJA

Zaščita družine

Ste kdaj razmišljali, kaj bi se zgodilo, če vas jutri ne bi bilo domov? Kako bo družina preživela? Kako se bo spoprijela s finančnimi posledicami?

Ko razmišljamo o tem, ali potrebujemo življenjsko zavarovanje, se moramo pravzaprav vprašati, ali so naši najbližji odvisni od našega dohodka. To zavarovanje je namenjeno varnosti naše družine ali tistih, ki so finančno odvisni od nas. S primernim življenjskim zavarovanjem lahko poskrbimo za finančno in socialno varnost naših najbližjih, če se nam zgodi kaj hujšega.

Zaščita za primer trajnih poškodb

Z nezgodnimi zavarovanji se lahko zavarujemo za primer trajne invalidnosti. Pri nezgodnem zavarovanju je ključno zavarovanje trajne nezmožnosti za delo (invalidnost). To zavarovanje je za mlade, ki vstopajo na trg delovne sile, izjemno pomembno, saj država omogoča nadomestila za invalidnost glede na delovno dobo, kar pomeni, da je pokojnina mladega invalida izjemno nizka. Ko se torej odločamo med različnimi paketi nezgodnega zavarovanja, damo prednost tistemu, ki ponuja višjo zavarovalno vsoto za invalidnost, čeprav na račun dnevnih nadomestil ali bolnišničnih dni. Trajno namreč lahko zaznamuje naše življenje zgolj invalidnost.

472 evrov je znašala povprečna invalidska pokojnina v letu 2015, kar je pod pragom revščine.

Kaj bi se zgodilo, če bi jutri resno zboleli?

Ključni razlog, da ljudje ostajajo brez prihodka ali pa imajo bistveno zmanjšan prihodek, je nekaj, o čemer mediji ne pišejo vsak dan, pušča pa za seboj družine v finančnem bankrotu.

Ta razlog so težje bolezni, ki jih je čedalje več. Zaradi dolgotrajnega zdravljenja in nezmožnosti za delo ljudje ostanejo brez prihodka, podjetja, življenja. Večina ljudi ne ve, da obstajajo produkti, s katerimi lahko zaščitijo svoj prihodek, če se morajo spoprijeti z boleznijo in dolgotrajnim zdravljenjem. Vsakemu dvajsetemu prebivalcu Slovenije so že postavili diagnozo raka. Vse več jih preživi. Ne preživijo pa njihove finance!

Preglejte svoja zavarovanja in preverite, ali ste ustrezno zaščiteni, ali morda plačujete preveč, znižajte stroške in prilagodite zavarovalne vsote v primeru najhujšega.

PRIHODNOST

Načrtovanje brezskrbne pokojnine

Osebni finančni cilji so želje in potrebe posameznika v določenem obdobju življenjskega cikla. Vse cilje finančno in časovno ovrednotimo ter jih uredimo po pomembnosti. Tako postavljeni finančni cilji so temelj načrtovanja osebnih financ. A preden se lotimo finančnega načrtovanja, moramo najprej razlikovati med potrebami in željami. Pomembno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kakšne potrebe bom imel, ko bom v pokoju. Kakšna pokojnina bo zadostovala za brezskrbno življenje? Koliko mesečnega dohodka bom potreboval?

70 odstotkov zadnjih mesečnih neto dohodkov potrebujemo za ohranitev življenjskega standarda v pokoju (vir: OECD).

Načrtovanje brezskrbnega študija otrok

Medtem ko je v večini zahodnih držav varčevanje za šolanje otrok že dolga leta uveljavljena praksa, je v Sloveniji tovrstno razmišljanje večini še vedno tuje.

Skrbni starši moramo vsekakor pričakovati, da čez 10, 15 ali 20 let brezplačnega študija ne bomo več poznali. Kljub "brezplačnemu študiju" nas danes študij otroka v Sloveniji stane 33.900 evrov oziroma 565 evrov na mesec za obdobje petih let.

Če ob rojstvu otroka začnete varčevati 89 evrov mesečno, lahko ob povprečnih donosih dosežete svoj cilj - 565 evrov mesečne rente za študij otroka v Sloveniji.

Načrtovanje zdravljenja v pokoju

Izdatki, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije, kot so, na primer, zdravila brez recepta, okvir za korekcijska očala, kapljice za oči, zobna protetika, diagnostična slikanja, alternativna medicina in podobno, po podatkih Sursa upokojence stanejo dodatnih 166 evrov mesečno. Gre za znesek, ki ga morate odšteti od svoje predvidene pokojnine. Tega si morate za dodatek k svoji pokojnini zagotoviti še danes.

PREMOŽENJE

Ustvarjanje prihrankov in upravljanje premoženja

Naložbe moramo vedno budno in aktivno spremljati ter prilagajati glede na razmere na trgu. Predolgo zanemarjenje naložbenega portfelja nas lahko zelo drago stane. Na primer ob nepredvidenem mednarodnem dogodku (naravne katastrofe, vojne, bolezni) ter posledično ob zlomu borznega trga se moramo urgentno odzvati, zaščititi vse naložbe in se umakniti na varno, da ne utrpimo velike izgube (bančni depoziti, vzajemni skladi, ki vlagajo na denarni trg …).

Lotite se analize obstoječih varčevanj in naložb ter jih prilagodite glede na trenutne razmere. Definirajte in prilagodite tudi svoj odnos do tveganja ter zaščitite svoje premoženje pred borznimi nihanji.

Posvetujte se s strokovnjakom za osebne finance

Ker smo tudi finančni strokovnjaki pri 360finance.guru ostali doma v samoizolaciji, v tem negotovem času vsem posameznikom povsem brezplačno ponujamo dostop do naše aplikacije, prve (in edine) slovenske digitalne platforme, ki vam omogoča povsem brezplačno analizo vaših financ in identifikacijo potencialnih kritičnih točk s predlogi rešitev – vse to opravite na daljavo, iz udobja svojega doma.

Nasvet strokovnjaka s celovito analizo vaših financ vas lahko na slovenskem trgu stane od 500 do 1.000 evrov. Finančni strokovnjaki pri 360finance.guru smo se odločili, da vsem posameznikom v času pandemije covid-19 v sklopu pobude #ostanidoma omogočimo brezplačen posvet prek videoklica – izpolnite vprašalnik in rezervirajte termin.

Kako do brezplačnega videoposveta ena na ena?

Z uporabo naše aplikacije boste dovolj finančno pismeni in izobraženi, da boste prepoznali pravilne rešitve. S prejetim poročilom o vaših osebnih financah boste vedeli, kateri produkti in rešitve so za vas ustrezni in primerni, ter se tako izognili napačnim finančnim odločitvam.

"Pandemija covid-19 je eden izmed dogodkov, ki je popolnoma spremenil svet. V času, v katerem živimo, naša generacija še ni živela. Svet se je hipoma spremenil, kar nekaj časa bo potrebnega, da se svet vrne v normalne tirnice … Zelo pomembno je, da v tem trenutku ostanete pozitivni in prilagodite novim razmeram svoje mišljenje, odnos do sveta in odnos do osebnih financ. Zdaj ni čas za neurejene osebne finance."

Miha Urek, ustanovitelj aplikacije 360finance.guru

