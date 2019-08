Kako tuji milijoni spreminjajo podobo Brnika

Območje okoli osrednjega slovenskega letališča je v zadnjih letih že dobilo precej spremenjeno podobo, še bolj korenita sprememba pa se obeta z razširitvijo potniškega terminala. Začelo se je z novo obvoznico, od takrat pa se okolica letališča razvija zelo hitro in nastajajo novi logistični objekti.

Lani odprli največje logistično središče Novartisa v Evropi

V neposredni bližini letališča je že lani zrasel logistični center podjetja Kuehne + Nagel, ki služi kot največje logistično središče farmacevtskega podjetja Novartis v Evropi. Gre za 88 tisoč kvadratnih metrov velik kompleks s skoraj 38 tisoč kvadratnih metrov skladiščnih površin, v bližini pa že nastaja še eno skladišče, saj podjetje v Sloveniji načrtuje precejšnjo rast. Vrednosti investicij znašajo okoli 50 milijonov evrov.

Novartisova zdravila iz logističnega središča na Brniku potujejo v 120 držav sveta, večinoma po morju in kopnem, manjši del pa po zraku. Foto: STA

Širitev potniškega terminala bo končana čez dve leti

Sredi julija je nemški lastnik letališča Fraport začel gradbena dela za razširitev potniškega terminala, ki naj bi trajala dve leti. Z novogradnjo, ki sledi rasti prometa, bodo na letališču odpravili ozka grla, izboljšali storitve in povečali udobje potnikov. Investicija znaša več kot 21 milijonov evrov.

Marca so na letališču že odprli 6,3 milijona evrov vredno Fraportovo letalsko akademijo. V teku pa so še 1,7 milijona evrov vredno urejanje notranjega cestnega omrežja, ureditev 700 tisoč evrov vrednega hangarja za oskrbo letal, gradnja 1,5 milijona evrov vrednega centralnega energetskega objekta ter milijon evrov vredna obnova in razširitev prostorov letaliških gasilcev.

Zmogljivost obstoječega potniškega terminala je oskrba 500 potnikov na uro, z novim terminalom pa se bo ta zmogljivost povečala na 1250 potnikov na uro. Foto: Fraport

Najnovejši kompleks na Brniku so v podjetju Cargo-partner poimenovali iLogistični center. S 25 tisoč kvadratnimi metri skupne skladiščne površine in štiri tisoč kvadratnimi metri pisarniških prostorov je eden večjih skladiščnih kompleksov v regiji, služil pa bo potrebam strank podjetja Cargo-partner v Sloveniji ter v drugih državah Srednje in Jugovzhodne Evrope. Investicija je znašala več kot 25 milijonov evrov.

Kljub zahtevnosti in velikosti zgradbe so gradnjo zaključili v enajstih mesecih, v centru pa so se operativne dejavnosti že začele odvijati. V avgustu se bodo pisarne in skladišča podjetja Cargo-partner v Ljubljani postopoma preselili v nove prostore, koprska pisarna pa ostaja v Serminu, so sporočili iz specializiranega podjetja za pomorske, letalske in cestne prevoze.

V podjetju Cargo-partner so se za več kot 25 milijonov evrov vreden logistični center ob brniškem letališču odločili zaradi izjemne lokacije, ki je tudi v bližini koprskega in tržaškega pristanišča. Foto: Protim Ržišnik Perc / Miran Kambič V novem logističnem središču podjetje nudi kratkotrajno in dolgotrajno skladiščenje ter celovit nabor storitev z dodano vrednostjo, kot denimo zbiranje in pakiranje pošiljk, označevanje, hitri pretovor, konsolidacijo, komisioniranje, etiketiranje, večkanalno distribucijo, rešitev eFulfillment (oskrba spletnih trgovin) ter druge logistične storitve.

V prvi fazi do 30 novih delovnih mest

Skladišče ima 44 nakladalnih vrat za tovornjake, zmogljivost skladišča pa znaša več kot 20 tisoč paletnih mest. Poleg tega je na lokaciji zagotovljenih tudi šest tisoč kvadratnih metrov, namenjenih skladiščenju na poličnih regalih in storitvam dodane vrednosti, ter pet tisoč kvadratnih metrov prostora, namenjenega hitremu pretovoru ter skladiščenju blaga izrednih dimenzij. Visoko-regalno skladišče je kombinacija indukcijsko vodenega, ozko-regalnega ter standarnega široko-regalnega sistema.

Center v skladiščnem delu obsega 44 nakladalnih in 20 tisoč paletnih mest. V začetku pa naj bi nudil delovni prostor 130 zaposlenim. Foto: Protim Ržišnik Perc / Miran Kambič "Novi iLogistični center predstavlja pomemben mejnik za podjetje Cargo-partner v Sloveniji in prepričani smo, da k okrepitvi rasti ne bo pripomogel le na lokalnem nivoju, pač pa tudi v širši regiji. Obenem pa smo se močno potrudili tudi, da bi bilo novo delovno okolje za naše sodelavce prijazno in spodbudno," je nad pravočasnim zaključkom gradnje in novimi priložnostmi navdušen Viktor Kastelic, direktor podjetja Cargo-partner v Sloveniji.

Podjetje Cargo-partner je v Sloveniji prisotno od leta 1996, trenutno pa ima v državi več kot 100 zaposlenih. Z iLogističnim centrom v Ljubljani je podjetje ustvarilo 30 novih delovnih mest v prvi fazi, pomembno pa prispeva tudi h gospodarskemu razvoju v regiji.

Foto: Protim Ržišnik Perc / Miran Kambič