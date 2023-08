Kako sploh zdržati v službi ob takšni vročini?

Oglasno sporočilo

Letošnje poletje je narava močno prizadela Slovenijo, poleg toče in neurij smo imeli uničujoče poplave. Kot da mera še ni polna, smo v četrtem vročinskem valu, utrujeni od temperatur, ki so krepko nad 35 stopinj Celzija. Kako sploh delovati v takšni vročini?

Zaradi ekstremne vročine smo razdražljivi, brezvoljni in utrujeni. Vročinski valovi pomenijo tudi izjemen strošek, saj na primer zaposleni ne morejo delati, če prostori niso ustrezno klimatizirani. Kaj torej narediti za boljše počutje ljudi? Ker bo vročinskih valov vsako leto več, je nujno treba najti dolgoročno rešitev, ki bo pomagala zaposlenim lažje prenašati vročino.

Skrb za klimatsko-prezračevalne sisteme je namreč zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na počutje ljudi, njihovo zdravje in s tem tudi na storilnost. Za optimalno delovanje klimatsko-prezračevalnih naprav sta ključna pravilna nastavitev in vzdrževanje mehansko-strojnih delov, elektro sklopov in krmiljenja.

Zato je pravo vprašanje, komu zaupati skrb za klimatsko-prezračevalni sistem in njegovo delovanje? Se zavedate, da je za zapletene sisteme potrebna strokovna ekipa, ki ima široko paleto znanj, je zanesljiva in obenem hitro odzivna, ko jo potrebujete?

Sporočilo, ki nam ga pošilja narava Letos poleti smo dobili zelo glasno, močno in trdo sporočilo, da bo podnebje sodelovalo z nami le, če bomo delovali trajnostno. Zato je pomembno, da se tega zavedajo tudi uporabniki klimatskih sistemov in skrbijo za njihovo delovanje na način, ki je prijazen do okolja.

Pravi odgovor je podjetje Astech

Na obe ključni vprašanji je pravi odgovor vodilno slovensko podjetje za servis klimatsko-prezračevalnih naprav Astech, d. o. o. Imajo največjo ekipo serviserjev, ki so certificirani, se redno izobražujejo in izpopolnjujejo svoje znanje za servis najkompleksnejših sistemov. Pri servisih uporabljajo najnovejše in ekološke materiale. Zavedajo se odgovornosti do okolja, zato svoja servisna vozila posodabljajo z električnimi, ki jih polnijo v lastni sončni elektrarni. Njihova politika je ustvarjanje najmanjše mogoče količine odpadkov, ki nastanejo pri servisu, zato skrbijo za reciklažo odpadnih materialov. Prav tako imajo kot prvi v svoji dejavnosti certifikat kakovosti ISO 9001, kar jih zavezuje k stalnemu izpopolnjevanju in izboljšavam procesov.