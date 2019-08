Kako se izogniti nepotrebnim stroškom in tavanju po tujih bolnišnicah

Slovenci smo lani opravili 4,5 milijona zasebnih potovanj v tujino, okrog 800 tisoč več kot pred desetletjem. Tem je treba prišteti še službena potovanja. Ker potujemo vedno več in vedno dlje, je tudi povpraševanje po zavarovanjih za tujino verjetno vedno večje - zavarovalnice sicer številk o prodaji ne razkrivajo.

Čeprav zavarovanje še danes marsikdo vidi kot nepotreben strošek, je računica jasna. Če se zgodi prometna nesreča s hujšimi posledicami ali se pojavi bolezen, lahko strošek zavarovanja kaj hitro postane zanemarljiv v primerjavi s finančnim prihrankom za plačilo zdravstvenih storitev.

Tu omenimo, da po Evropi, ki je destinacija večine potovanj Slovencev (dve tretjini od 4,5 milijona potovanj je bilo lani na Hrvaško, sledili sta Italija in Avstrija), velja tudi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. A pozor, ta velja za javne zdravstvene ustanove: na Hrvaškem na primer turistične ambulante niso del javne mreže. Več tukaj.

1. Izberite pravo zavarovanje.

ZDA (na fotografiji narodni park Yellowstone), skandinavske države, Avstralija in Kanada imajo zdravstvene sisteme z izjemno visokimi stroški zdravstvene oskrbe, zato v zavarovalnici Adriatic Slovenica priporočajo najvišja kritja. Foto: Reuters Zavarovanja v tujini ponujajo različne zavarovalnice, na primer Zavarovalnica Triglav, Vzajemna, Adriatic Slovenica, NLB Vita, Generali, Assistance Coris.

Ponudba je relativno podobna, končna cena zavarovanja pa odvisna predvsem od števila potnikov, števila dni, izbrane višine kritja, tudi destinacije.

Priporočena višina kritja je odvisna od tega, kam potujete. "ZDA, skandinavske države, Avstralija in Kanada imajo zdravstvene sisteme z izjemno visokimi stroški zdravstvene oskrbe, zato priporočamo najvišja kritja," pravi Lea Cimperman Acman, vodja odnosov z javnostmi v Adriatic Slovenici.

Višje kritje seveda pomeni višjo ceno zavarovanja. To zvišujejo tudi morebitne športne aktivnosti na potovanju. Za primer, če boste na dopustu rekreativno kajtali, se vaša premija za zavarovanje pri Corisu zviša za 30 odstotkov, pri NLB Viti za 100 odstotkov.

2. Pozanimajte se, kaj piše v polici.

"Čeprav vseskozi poudarjamo, da so krite le novonastale bolezni ali poškodbe, se tu in tam najde stranka, ki ima v tujini težave s predhodno boleznijo ali poškodbo, ki so izključene iz tovrstnih zavarovanj oziroma imajo omejeno kritje," pravi Borut Papič, vodja trženja v podjetju Assistance Coris. Foto: osebni arhiv Pred nakupom zavarovanja in predvsem pred odhodom dobro preberite, kaj vam krijejo.

"Čeprav vseskozi poudarjamo, da so krite le novonastale bolezni ali poškodbe, se tu in tam najde stranka, ki ima v tujini težave s predhodno boleznijo ali poškodbo, ki so izključene iz tovrstnih zavarovanj oziroma imajo omejeno kritje," pravi Borut Papič, vodja trženja v podjetju Assistance Coris.

Pogled na spletno stran Corisa pokaže, da imate pri osnovnem zavarovanju v primeru akutnega poslabšanja kroničnih bolezni krite stroške do tisoč evrov, NLB Vita pa teh stroškov ne krije, razen v paketu z največjim kritjem.

3. Ključne telefonske številke.

Že pred potovanjem si priskrbite telefonske številke reševalnih služb (gasilci, policija, reševalci) v ciljni državi. Shranite si tudi številko zavarovalne police in kontaktno številko zavarovalnice za primer nezgod, navedeno na polici. Zavarovalnice vam bodo te podatke ob sklenitvi zavarovanja poslale tudi kot SMS-sporočilo.

V primeru klica na asistenčni center boste potrebovali naslednje podatke: ime in priimek zavarovanca, številko police, začasni naslov, številko telefona ter vrsto bolezni ali poškodbe.

Foto: Getty Images

4. Shranite izvide in originalne račune.

Ob lažjih boleznih ali poškodbah in nizkih stroških, ki jih lahko krijete sami, klic na asistenčni center ni potreben, pravi vodja odnosov z javnostmi v Vzajemni Petra Juvančič. V tem primeru greste v zdravstveno ustanovo ali lekarno, sami krijete strošek, račune in izvide pa shranite. Po vrnitvi domov jih priložite zahtevku za povračilo stroškov, ki ga pošljete zavarovalnici.

"Da bi zahtevek rešili v najkrajšem mogočem času, mora biti natančno in v celoti izpolnjen ter obvezno priložena vsa dokumentacija, torej originalni računi s specifikacijo storitev in kopije izvidov," svetuje Juvančičeva.

Enak je tudi postopek na Corisu. Papič iz Corisa ob tem poudari, da ni spodnje meje. "Kritje stroškov lahko prevzamemo že pri minimalnih zneskih nekaj evrov, vendar zavarovanci manjše zneske običajno poravnajo kar sami in se ob vrnitvi domov na nas obrnejo za vračilo."

Cimperman Acmanova iz Adriatic Slovenice pa poudari, da je pri njih klic na center obvezen. "Če je zavarovanec nujne zdravstvene storitve plačal sam, mu zavarovalnica vrne stroške po predložitvi zahtevane dokumentacije, vendar pod pogojem, da je o nastanku škodnega dogodka predhodno obvestil asistenčni center."

Vse zavarovalnice denar izplačajo v roku do enega tedna po prejemu celotne dokumentacije, pravijo sogovorniki.

5. Čim prej obvestite zavarovalnico.

Foto: Getty Images Če gre kaj narobe in potrebujete resnejšo pomoč, pa imajo vse zavarovalnice asistenčne centre, kamor pokličete čim prej oziroma takoj, ko je to mogoče. Če je zavarovanec poškodovan, morda na operaciji, lahko v stik z zavarovalnico stopi tudi kdo od svojcev, osebje iz bolnišnice, konzularna predstavništva.

"Če zavarovanec ne ve, kje je zdravnik, nima prevoza, so nastali višji stroški ali je celo potrebna hospitalizacije, mora zavarovanec čim prej poklicati v asistenčni center in potem skupaj rešujemo zadeve v smislu organizacije pomoči in direktnega kritja nastalih stroškov," pojasnjuje Papič iz Corisa. Cimperman Acmanova iz Adriatic Slovenice dodaja, da njihov asistenčni center poleg organizacije pomoči in prevoza ter plačila nujnih stroškov po potrebi skrbi tudi za obveščanje svojcev.

Juvančičeva pojasni še, da se lahko tudi sami odločite, kje boste iskali zdravstveno pomoč, v tem primeru pa je dobro, da izvajalca storitev seznanite s polico zdravstvenega zavarovanja ter ga prosite, da on stopi v stik z asistenčnim centrom.

S tem, ko je zavarovalnica obveščena, prevzame plačilo storitev v skladu z dogovorjenim v polici. Mogoče je, da bolnišnica račun izstavi neposredno zavarovalnici, praviloma pa ga izstavi zavarovancu, ki se nato obrne na zavarovalnico, izpolni obrazec za povračilo ter priloži dokumentacijo. Asistenčni center nato plača neposredno izvajalcu.