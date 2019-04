Kako priti na najboljšo fakulteto na svetu?

Diplomanti mednarodne poslovne šole Cotrugli med drugim navajajo, da so s študijem na tej šoli postali del velike družine in da je to najboljša fakulteta na svetu. Ena od diplomantk je prepričana, da je bil ta študijski program vreden vsake sekunde in vsega denarja.

COTRUGLI Buisiness School je mednarodna poslovna šola s sedežem v Zagrebu in Beogradu. Njihov projekt štipendiranja je del programa družbene odgovornosti z namenom spodbujanja pozitivnih sprememb v Jugovzhodni Evropi. Ambicioznim posameznikom, ki želijo spremeniti svojo prihodnost ter investirati v znanje in mreženje, omogoča povsem nov pogled v podjetniški svet, razvoj osebnih kompetenc in razvoj vodstvenih sposobnosti.

MBA (Master of Business Administration) je svetovni vodilni standard poslovne izobrazbe.

Program je zasnovan za spodbujanje razvoja vodstvenih sposobnosti v menedžerjih. Večina študentov izpostavlja, da je glavna prednost programa sprememba posameznikove miselne naravnanosti ter samozavedanja. Oboje pa je ključni dejavnik v procesu odločanja in kariernega napredka.

Za MBA- in Executive MBA-štipendijo se prijavite TUKAJ. To leto COTRUGLI podeluje štiri delne, 50-odstotne štipendije za vsakega izmed programov: MBA in Executive MBA (EMBA), ter 30-odstotne štipendije. Podelili jih bodo ambicioznim posameznikom, ki si želijo napredovati z vlaganjem v znanje in mreženje.

Kaj o študiju MBA na šoli Cotrugli pravijo nekdanji študenti?

Izkušnja, ki jo priporočam vsem

EMBA-program na COTRUGLI-šoli je bil odlična izkušnja. Združila je moje praktično znanje in izkušnje z odličnimi predavanji in debatami z uglednimi profesorji. Vse to mi bo nekoč koristilo pri karieri. Za povrh vsega pa smo imeli še odlično izkušnjo z mreženjem med vsemi udeleženci programa. Izkušnja, ki jo priporočam vsakomur!

Sašo Šimec, COO, Iskratel

Najboljša fakulteta na svetu

COTRUGLI ima odličen EMBA-program, ki ga predstavlja najboljša fakulteta na svetu. Program te opremi z osnovami, ki so potrebne za plavanje v mednarodnih poslovnih vodah. In kar je najpomembnejše: predavanja so interdisciplinarna in priložnosti za mreženje presegajo meje.

Valentin Vičič, predsednik uprave, Center Faktor

Postaneš del velike družine

Ni zgolj o kupu knjig, ki smo jih prebrali, odlični izkušnji, ki smo jo imeli z drugimi udeleženci, širokem znanju, ki smo ga pridobili o poslu, vrhunskih zaključkih profesorjev; ampak je predvsem o življenjskem slogu. Ko enkrat vstopiš v COTRUGLI Business School, ostaneš COTRUGLI alumni za vedno. Kot da bi postal del velike družine, kjer se nesebično izmenjuje znanje in izkušnje. Odločitev za vpis na COTRUGLI Executive MBA se je izkazala za najboljšo investicijo v mojem življenju.

Gaber Kontelj, direktor pravnih zadev, Telekom Slovenije

Program, vreden vsake sekunde in vsega denarja

Raznolikost profesorjev in udeležencev iz številnih držav je bila vsekakor pravo okolje zame. Ne gre zgolj za profesionalni razvoj, ampak tudi za postopno nadgradnjo osebnih kompetenc. Če se ne bi udeležila programa Executive MBA, ne bi nikoli prepoznala pomembnosti omenjenih elementov. Pridobivanje izkušenj je eno, toda videti stvari iz popolnoma druge perspektive, je tisto, kar naredi program vreden vsake sekunde in vsega denarja. Bilo je neverjetno potovanje, polno novih projektov in poznanstev v hitri realnosti! Preizkusite ga!

Irena Grofelnik, direktorica prodaje, Steklarna Hrastnik

Boljše ravnovesje med delom, življenjem in študijem

Medtem ko sem vsekakor užival v popotovanju in trdem delu s preostalimi udeleženci, me je ta izkušnja tudi prisilila v izboljšanje discipline in fokusa pri ravnovesju med delom, življenjem in študijem. Pozitivni stranski učinek je bila ugotovitev, da zmorem veliko več, kot sem mislil. Opremljen z novim MBA-znanjem in pogonom, sem ustanovil podjetje in zgradil svojo prvo tovarno na sončno energijo. Še vedno pa sem močno povezan in aktiven v alumni skupnosti COTRUGLI.

Matej Golob, partner, CorpoHub

Kako se prijaviti? Za MBA- in Executive MBA-štipendijo se prijavite TUKAJ. Prijava vam bo vzela le minuto. Število prijav je omejeno, zato ne odlašajte. V naslednjih dneh bo ekipa COTRUGLI ustrezne kandidate obvestila o nadaljnjih korakih. Rok za prijave: 15. maj

Zakaj COTRUGLI?

Med najboljšimi šolami z mednarodno kreditacijo: COTRUGLI Business School je med najboljšima dvema odstotkoma poslovnih šol, ki imajo mednarodno AMBA-akreditacijo (skupaj z INSEAD, IMD, ESCP ...).

COTRUGLI Business School je med najboljšima dvema odstotkoma poslovnih šol, ki imajo mednarodno AMBA-akreditacijo (skupaj z INSEAD, IMD, ESCP ...). Najboljši predavatelji: Na enem mestu združuje uspešne menedžerje in mednarodno priznane predavatelje.

Na enem mestu združuje uspešne menedžerje in mednarodno priznane predavatelje. Študenti z izkušnjami: Študentje COTRUGLI imajo približno pet let (MBA) in 12 let (EMBA) delovnih izkušenj. 70 odstotkov študentov trenutno deluje na vodstvenih položajih v manjših in velikih podjetjih. Prihajajo iz različnih industrij, vključno z IT, telekomunikacijami, farmacijo, FMCG, bančništvom in zavarovalništvom.

Študentje COTRUGLI imajo približno pet let (MBA) in 12 let (EMBA) delovnih izkušenj. 70 odstotkov študentov trenutno deluje na vodstvenih položajih v manjših in velikih podjetjih. Prihajajo iz različnih industrij, vključno z IT, telekomunikacijami, farmacijo, FMCG, bančništvom in zavarovalništvom. Prilagodljivost: Program COTRUGLI, ki zahteva minimalno odsotnost z delovnega mesta, tako omogoča, da uspešno združite delo in študij.