Vaša prihodnost in vaš uspeh sta popolnoma v vaših rokah. Izboljšajte svoj položaj v službi, odprite si nova obzorja z novimi in konkretnimi znanji, ki vam jih zagotavlja online študij na DOBA Fakulteti .

Ste zaposleni in nimate časa za študij? Nič za to, DOBA vam omogoča 100% online študij.

"Več znaš, več veljaš," je star slovenski rek, ki danes še kako drži, vendar je pri tem pomembno poudariti še kakovost. Znanje se namreč ne meri zgolj v količini, ampak predvsem z vsebino, za katero je ključno, da je uporabna.

Takšno vizijo imajo na DOBA Fakulteti, kjer svojim študentom omogočajo 100-odstotni online študij in znanje, ki ga bodo lahko takoj prenesli v prakso. Njihov študij namreč temeljil na reševanju praktičnih nalog, na študijah primerov, analiziranju in iskanju rešitev za konkretne probleme iz prakse. Samo skozi tako zasnovan študij boste razvili za poslovni svet dragocene osebne, vodstvene in strokovne kompetence.

Danes magisterij prinaša veliko – možnost za višjo plačo, vaš CV bo bolj konkurenčen, v kombinaciji z delovnimi izkušnjami vam omogoča karierni in osebni razvoj.

Študij z učitelji, ki poznajo razliko med knjigo in resničnim življenjem

DOBA Fakulteta vam omogoča pravo nadgradnjo vašega znanja. Njihov model online študija ima mednarodno akreditacijo, kar dokazuje visoko kakovostno raven. Učitelji na DOBA Fakulteti prihajajo iz prakse in zelo dobro poznajo razliko med knjigo in resničnim življenjem. To pomeni, da boste pri njih dobili tisto znanje, ki ga resnično potrebujete in ni osnovano zgolj na teoretičnih predpostavkah.

DOBA vam tako zagotavlja optimalno strukturo študija:

10 %: strukturirano učenje (online predavanja, webinarji, študij literature …),

20 %: učenje od drugih, kamor spada tudi timsko delo,

70 %: reševanje dejanskih poslovnih izzivov in delo pri projektih.

Pravo znanje, ki vam bo resnično koristilo in pomagalo, da boste lažje dosegali svoje poslovne cilje.

Ker je online študij na Dobi zelo aktiven z veliko medsebojnega sodelovanja v virtualnem okolju med študenti, online mentorji in učitelji, so študentje med študijem zelo uspešni, pridobljeno znanje pa tako uporabijo v praksi.

Štirje vrhunski magistrski programi DOBA Fakultete za vodje prihodnosti

Online magistrski programi so namenjeni vsem s končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, ki želite nekaj več, verjamete, da je osebni razvoj ključnega pomena za napredovanje, in želite pridobiti znanja, ki jih v dodiplomskih programih niste. Programi trajajo dve leti.

Preklopite se na računalnik in opravite podiplomski študij kar online. Foto: Getty Images

Mednarodno poslovanje

Naučite se upravljanja inovacij v hitro spreminjajočem se globalnem svetu in razvijati poslovne ideje ali projekte ter jih jasno predstavljati kot "elevator pitch". Preberite več >>

Marketing in prodaja

Teorijo boste med študijem uravnoteženo podprli s konkretno prakso, saj boste pripravili marketinško strategijo, PR strategijo, CRM strategijo, raziskovali trg, izdelali načrt digitalnega marketinga, oblikovali prodajne cene … Preberite več >>

Menedžment pametnih mest

Učitelji, priznani strokovnjaki s področja pametnih mest in skupnosti, v predmete vključujejo reševanje konkretnih izzivov in problemskih nalog, ki jih predlagajo mesta in skupnosti. Del študija so tudi strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks. Preberite več >>



Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Edini študijski program v Sloveniji, ki združuje ključna področja za razvoj in delovanje na področju vseživljenjskega izobraževanja in socialnih dejavnosti: menedžment, izobraževanje, sociala. Kot diplomant programa (smer SOCIALA) boste imeli možnost opravljanja strokovnega izpita iz socialnega varstva. Preberite več >>

Ne samo strokovna znanja, pomembne so mehke kompetence Študije kažejo, da kar 94 odstotkov menedžerjev pravi, da imajo zaposleni z razvitimi mehkimi kompetencami veliko večje možnosti za napredovanje oziroma zaposlitev. Predstavljamo vam vrhunske online študijske programe DOBA Fakultete, kjer boste poleg strokovnih znanj razvijali ključne kompetence za prihodnost, kot so kritično razmišljanje, reševanje kompleksnih problemov, kreativnost, digitalizacija, timsko delo v virtualnih okoljih, inovativnost …

Fleksibilni študij, ki vam omogoča, da boste lažje prišli do uporabnega znanja. Foto: Getty Images

Magistrske študijske programe na DOBA Fakulteti izvajajo v načinu, ki je najprimernejši za zaposlene, to je v obliki fleksibilnega online študija. Tako študentje študirajo brez odsotnosti z dela in brez nepotrebnih poti na predavanja, a hkrati s celostno podporo online mentorja in drugih strokovnih sodelavcev.

Dobin model online študija z dvema mednarodnima akreditacijama je po mnenju študentov ena najbolj fleksibilnih oblik izobraževanja, ki je prilagojena zaposlenim odraslim in mladim, ki želijo nekaj več.