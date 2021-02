Kako lahko iz Slovenije trgujemo s cenami delnic največjih svetovnih podjetij?

Oglasno sporočilo

Ko vlagatelj proučuje finančna poročila podjetja, običajno upošteva tri dejavnike. To so dobički na delnico (angl. earnings per share ali EPS), zasluženi prihodki in napovedi analitikov.

Ni tako pomembno razumeti, kako analitiki ustvarjajo zaslužek na delnico, dohodek in napoved, niti vedeti drugih podrobnosti in kako se izračunajo. Ključno je primerjati (uradno) objavljene rezultate s pričakovanji analitikov. Če je zaslužek na delnico ali dobiček manjši od pričakovanj analitikov, bo delnica podjetja, ki je objavilo poslovne rezultate, verjetno izgubila vrednost. Po drugi strani pa lahko rezultati, boljši od pričakovanih, spodbudijo rast cen delnic.

Zelo pomembne so tudi napovedi analitikov o gibanju cen v prihodnosti. Napoved se nanaša na poslovni cilj, ki ga želi podjetje doseči, in predvideva uspešnost v prihodnosti. Če torej družba napoveduje nepričakovano velik dobiček na delnico, je napoved pesimistična, cena delnice bo še vedno padala.

Nekatera največja in najslavnejša podjetja na svetu so v zadnjem tednu objavila svoje poslovne rezultate in številna so poslovala nad pričakovanji.

Sezona finančnih poročil se je začela s poročili večjih bank, ki so na splošno poslovale nad pričakovanji. Trgi so nestrpno pričakovali tudi rezultate podjetij, kot je Netflix, ki je podatke o poslovanju objavil 19. januarja. Netflix je objavil dobiček na delnico (EPS), manjši od pričakovanega, vendar je bil prihodek nad pričakovanji. Najpomembnejši podatek je bilo število neto naročnikov, ki je bilo spet presenetljivo nad napovedmi, in sicer 8,5 milijona namesto pričakovanih 6,47 milijona. Vlagatelji niso mislili, da bo Netflix spet lahko dosegel tako dobre rezultate, zato so po poročilu delnice podjetja naslednji dan poskočile za približno 15 odstotkov, na rekordnih 592 dolarjev.

Microsoft je svoje poslovne rezultate objavil 26. januarja, številke pa so občutno višje od napovedanih. Delnice podjetja so naslednji dan poskočile na najvišjo vrednost, na 240 dolarjev.

Najpomembnejši dan sezone finančnega poročanja je bil morda 27. januar. Tesla, Apple in Facebook so takrat objavili poslovne rezultate.

Apple je objavil odlične četrtletne rezultate – EPS in prihodki so bili boljši od pričakovanih. Podjetju je uspelo podreti svoj lastni rekord in v prejšnjem četrtletju ustvariti 111,4 milijarde prihodkov. Pošiljke pametnih telefonov so v četrtem četrtletju poskočile za 22 odstotkov, na rekordno raven, s čimer je Apple postal največji svetovni prodajalec telefonov.

Tesla je objavil mešane rezultate z boljšimi prihodki od pričakovanih, a je bil EPS šibkejši od napovedi.

Facebook je imel prihodke in EPS nad pričakovanimi. Podjetje je dejalo, da se bo oddaljilo od političnih vsebin, da bi se v prihodnosti izognilo regulativnim težavam.

Medtem se finančna sezona nadaljuje. Alibaba, Google in Amazon bodo rezultate objavili konec tega tedna.

Viri: Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters in Refinitiv

