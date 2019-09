Kako izboljšati finančno stanje? Ne varčujte!

Oglasno sporočilo

“Sem le korak stran od tega, da obogatim. Le denar potrebujem!” se glasi hudomušen rek, vprašanje, ki sledi temu, pa je kot na dlani: “Le kako do denarja?” Finančni strokovnjaki običajno za izboljšanje finančnega stanja svetujejo varčevanje brez milosti, a v resnici se ključ do blaginje skriva drugje.

Ko se oseba odloči izboljšati svoje finančno stanje, običajno sledi klasičnim nasvetom: prenehajte piti svojo najljubšo kavo, odpovejte se nekaj poletnim počitnicam na morju in si namesto tega postavite šotor na domačem vrtu, po vrhu pa še svoji zlati ribici prepolovite porcije hrane.

“Takšno početje nikomur ne bo rešilo finančnih težav! Ravno nasprotno: zaradi takšnih ukrepov ljudje postanejo zagrenjeni.“, pravi Robert Rolih, mednarodni bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision in evropski javni govorec leta 2015 po izboru Professional Speakers Academy iz Londona.

"Seveda pri tem ne pravim, da bi morali začeti zapravljati za stvari, ki jih ne potrebujemo. Pametno je, da pazimo na svoje stroške, a ne do skrajnosti,” komentira Robert, in dodaja: “Če si v življenju postavljaš vprašanje, kako nižati svoje stroške, imaš v življenju napačen fokus. Veliko boljše vprašanje, ki si ga lahko postavimo je, kako bi lahko zaslužili več.”

Rešite svoje finančne težave … v 157 letih

Ko je oseba, ki ima nizke mesečne dohodke v življenju fokusirana na varčevanje denarja, bo težko kdaj prišla na zeleno vejo. "Potrebno bo 157 let discipliniranega varčevanja in odrekanja najljubšim stvarem, da se bo na bančnem računu pokazal nek konkreten znesek." se pošali Robert.

Prav zato Rolih svetuje, da se v življenju osredotočite na višanje dohodkov in se posvetite pridobivanju znanj, ki bodo to omogočila. To so strokovna znanja iz področij, za katera je na trgu veliko povpraševanja in manj ponudbe, ter znanja na področju prodaje, komunikacije, marketinga, pogajanj, vodenja, ipd.

“Najboljše pri tem je, da so vsa ta znanja dostopna vsakomur praktično brezplačno ali z majhnim vložkom. Samo na YouTube je ogromno brezplačnih video vsebin na vsakem od naštetih področij. Odlične knjige stanejo le 10 ali 20 eur. Izgovorov, torej, ni, vprašljiva je le vaša motivacija.”

