Kako do nižjega zneska za dohodnino?

Z varčevanjem za pokojninsko rento lahko uveljavite posebno davčno olajšavo in si zagotovite tudi do 1.410 evrov povrnjene dohodnine.

Z dodatnim pokojninskim varčevanjem si ne gradite samo lepše prihodnosti, ampak hkrati skrbite tudi za lažjo sedanjost. S tem, ko ste se odločili za redno vplačevanje premij za pokojnino, ste si zagotovili posebno davčno olajšavo. Zmagovalna odločitev, s katero pridobite kar dvakrat.

Manjša dohodnina pomeni višjo pokojnino

Dodatno pokojninsko zavarovanje je poleg vzdrževanih družinskih članov edina olajšava pri dohodnini, prav zato je ne velja spregledati.

Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si tako za celoten znesek vplačane premije znižate letno dohodninsko osnovo, kar pomeni, da ste posledično upravičeni do povračila dohodnine oziroma nižjega doplačila dohodnine.

Maksimalna premija, ki zagotavlja davčno olajšavo, znaša 5,844 odstotka bruto plače (24 odstotkov prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje) oziroma v letu 2017 ne več kot 2.819,09 evra.

Znesek povrnjene dohodnine oziroma znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni, lahko preverite z informativnim izračunom povrnjene dohodnine.

Še nimate dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Zaradi davčnih spodbud, varnosti in nizkih stroškov je dodatno pokojninsko zavarovanje najprimernejša in najugodnejša oblika pokojninskega varčevanja. Ne odlašajte, tudi če niste ravno na začetku svoje poklicne kariere, še ni prepozno. Dodatno pokojninsko zavarovanje je namreč optimalna rešitev za vas, s katero si boste lahko zagotovili ustrezno pokojnino in dostojen življenjski standard v času po upokojitvi.

#nizki stroški (nizke stroške predpisuje zakonodaja), #zajamčen donos, #davčne spodbude (za delodajalce in/ali delojemalce), #varnost in transparentnost (zakonodaja zagotavlja visok raven varnosti z ustreznimi predpisi in nadzorom, ki ga izvaja posredno in neposredno).

Nikoli ni prepozno: kakšna bo vaša mesečna renta, če boste varčevali prek Skupne?

Naredili smo nekaj izračunov prek aplikacije, ki jo na svoji spletni strani ponuja SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana, in se prepričali, zakaj je smiselno, da začnete čim prej varčevati:

Starost: 40 let

Mesečna premija: 20 EUR

Mesečna renta ob upokojitvi: 40 EUR*

Starost: 25 let

Mesečna premija: 30 EUR

Mesečna renta ob upokojitvi: 178,92 EUR*

Starost: 40 let

Mesečna premija: 60 EUR

Mesečna renta ob upokojitvi: 119,26 EUR*

Starost: 35 let

Mesečna premija: 50 EUR

Mesečna renta ob upokojitvi: 147,23 EUR*

*Vsi zneski v izračunu so informativni. SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana ne jamči izplačil navedenih zneskov v izračunu in ne prevzema odgovornosti za napake ali nerazumevanje izračuna. Predpostavke so podrobneje obrazložene v Obrazložitvi informativnega izračuna.

Želite več informacij o individualnem dodanem pokojninskem zavarovanju? Pokličite na brezplačno številko 080 80 87 ali pošljite svoje vprašanje na info@skupna.si.

