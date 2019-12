Kako delovno oblačilo vpliva na nas in druge?

Oglasno sporočilo

Uniforma, na primer, simbolizira varnost. Nosijo jo policisti, vojaki, gasilci, varnostniki ter predstavniki drugih poklicev, ki imajo nalogo varovati naša življenja in lastnino. Uniforma lahko deluje tudi zastrašujoče ali pa pri ljudeh vzbuja zaupanje in spoštovanje. Nekoliko drugače na nas vplivajo medicinska delovna oblačila. Barve delovnih oblek v zdravstvu so izbrane po načelu psihologije barv – izbrana barva nosi določen pomen in sporočilo. Delovne obleke medicinskih sester so svetlomodre barve po vsem svetu. Tudi pri nas imajo medicinske sestre delovne uniforme svetlomodre barve že od leta 1937, ko so se začele za ta poklic strokovno usposabljati. Svetlomodra barva vzbuja zaupanje in nas pomiri.

Delovna oblačila zdravnikov so bele barve. Bela barva na ljudi učinkuje s svojo jasnostjo, čistostjo in mirom. Ima tudi status barve, ki so jo v različnih obdobjih in kulturah nosili predstavniki najvišjega sloja, ker vzbuja spoštovanje. Kirurgi nosijo delovna oblačila zelene barve, kar tudi ni naključje. Zelena barva je namreč na pogled zelo prijetna in vzbuja pozitivna čustva. Zelena in modra barva se dopolnjujeta z rdečo, barvo krvi, in nanjo mora biti v operacijski dvorani osredotočen kirurgov pogled. Po daljšem in neprekinjenem gledanju v rdečo ali rožnato človeški možgani sčasoma postanejo neodzivni na spreminjanje odtenkov teh barv. Pogled na zeleno pomaga ohraniti občutljivost na različne odtenke rdeče, kar je pri kirurgovem delu zelo pomembno.

Delovno oblačilo naj bo dobro krojeno

Dobro krojena in čista delovna obleka pri ljudeh ustvari prvi pozitiven vtis, saj delavec vselej predstavlja tako sebe kot podjetje, v katerem je zaposlen. Kakovostna delovna oblačila so izdelana iz trpežnih in preizkušenih materialov, najpomembneje pa je, da se prilagajajo določenim zahtevam poklica, katerega del so. Zaščitna delovna oblačila poznajo skoraj vse industrijske panoge – nosijo jih varilci, gozdarji, gradbinci, monterji, laboratorijski delavci in številni drugi. Pri vsaki dejavnosti delovno oblačilo ščiti in varuje delavca pred nastankom poškodb na delovnem mestu. Zaščitna oblačila in njihovi deli so pri nekaterih delovnih procesih in posebnih pogojih ključni del osebne varovalne opreme, zato je pomembna tudi profesionalna in redna skrb zanje. Delovna oblačila so neprestano izpostavljena različnim vplivom in okoliščinam, v katerih se običajna oblačila ne bi dobro obnesla, zato morajo biti izdelana iz trpežnih, kakovostnih in preizkušenih materialov. Najbolj funkcionalna so, ko so izdelana po meri in imajo dodane različne funkcionalne dodatke, kot so pasovi, žepi, odsevniki, ščitniki, ojačani predeli obleke, predpasniki.

Zaščitna delovna oblačila morajo biti izdelana v skladu z določbami odredbe za varovalno opremo (direktive 89/686/EGS) ter usklajena z evropskim in slovenskim standardom, ki veljata pri izdelavi zaščitnih delovnih oblačil. Predpisani standardi veljajo tudi za zaščitno delovno obutev.

Simbol delovne obleke – delovni kombinezon

Delovni kombinezoni so nadvse praktična zaščitna delovna obleka, brez katere si določene panoge in poklici svojega dela sploh ne predstavljajo več. Primerni so za različne vremenske razmere in letne čase. Praktičnost in funkcionalnost delovnega kombinezona se pokaže predvsem pri poklicih, kjer se delavec pri svojem delu veliko giblje, običajna obleka pa bi ga pri gibanju ovirala. Delovni kombinezon ščiti ledveni del hrbta pred vetrom, mrazom in vlago. Udobne, ne preširoke hlače se podaljšujejo v oprsnik in naramnice, zato ščitijo tudi prsni koš. Zaščitni delovni kombinezon je zelo praktična rešitev pri delovnih oblekah za enkratno uporabo, v tem primeru ima to priljubljeno delovno oblačilo dodane dolge rokave in zaščito zgornjega dela telesa. Najpogosteje se zaščitni delovni kombinezon uporablja za higienska in monterska dela, delo v laboratorijih ali pri delu s kemikalijami, prahom oziroma umazanijo.

Delovna oblačila lahko najamemo

Ker so zasnova, nakup in vzdrževanje delovnih oblačil za marsikatero podjetje visok strošek, obstaja na področju delovnih oblek alternativna rešitev, ki je cenejša in prijaznejša do okolja. Podjetje Lindstrom je eno največjih evropskih ponudnikov tekstilnih izdelkov z dolgoletno tradicijo v tekstilni industriji. Ponuja širok izbor tekstilnih izdelkov, od zaščitnih delovnih oblačil do predpražnikov, za podjetja vseh velikosti z različnih področij, kot so zdravstvo, gostinstvo, živilskopredelovalna in kovinska industrija. Lindstromova storitev najema poskrbi za izdelavo profesionalnih delovnih oblačil po meri, ki so v skladu z najnovejšimi standardi in odražajo korporativno podobo podjetja. Poleg izdelave oblačil pa Lindstrom poskrbi tudi za njihovo vzdrževanje in skladiščenje, s čimer lahko podjetja prihranijo čas in denar, ob tem pa poskrbijo tudi za dobrobit okolja.

