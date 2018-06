Kaj storiti, ko želje presežejo proračun?

Želeti več je stalnica današnjega življenja. Kar ni presenetljivo, saj je vedno na voljo neskončno veliko novih trendovskih in vznemirljivih stvari, za katere smo prepričani, da bi nam izboljšale življenje in jih nujno potrebujemo.

Seznam relativno nedosegljivih stvari je res lahko neskončno dolg in prav vsak med nami ima vsaj enega, skritega, na katerem je vedno tudi kaj razkošnega. Med skritimi zakladi, ki nam lahko polepšajo vsakdan, so stvari, za katere preprosto ne moremo privarčevati dovolj denarja. V tem primeru nam je lahko v pomoč banka, ki slovi kot najugodnejša pri nas.

Od stanovanjske opreme do tehničnih naprav

Med najbolj zaželenimi stvarmi, ki bi si jih radi privoščili, je gotovo nova kuhinja ali vsaj kuhinjski pripomočki oziroma nova stanovanjska oprema na splošno. Vsi si želimo dotrajano pohištvo zamenjati za nekaj udobnejšega in bolj funkcionalnega, predvsem pa lepšega.

Si želite nove lebdeče zvočnike bluetooth ali novo širokokotno kamero za telefon z vrhunskimi lečami? Bi radi začeli kuhati z vrhunskim kuhinjskim pomočnikom, ki zmore delati več stvari hkrati, medtem ko zraven pripravljate druge slastne jedi, ali pa nujno potrebujete nov komplet pregrešno drage bakrene posode?

Ste predani športu in vam vaše kolo ne ustreza več? Za najnovejše polnovzmeteno karbonsko kolo lahko varčujete dolga leta, saj stane kar nekaj tisoč evrov, odvisno od opreme.

Tudi za vse druge stvari z našega seznama lahko varčujemo v nedogled in sanjarimo do onemoglosti, lahko pa si vse skupaj malce olajšamo in se odločimo za enega najugodnejših potrošniških kreditov pri nas.

Po kredit v najugodnejšo banko pri nas

Delavska hranilnica velja za najugodnejšo banko v Sloveniji na področju osnovnih oz. ključnih bančnih storitev. Ponuja tudi rešitev za uresničitev naših nedosegljivih želja, za katere potrebujemo malce finančne spodbude.

Njihove, še posebej privlačne ponudbe za potrošniški kredit res ne smemo zamuditi. Do 30. junija nam namreč za kredit z ročnostjo do 120 mesecev ne bodo zaračunali stroškov odobritve.