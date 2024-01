Kaj je v ozadju nove Sparove politike unovčevanja kuponov?

V trgovinah Spar od novega leta naprej za uveljavljanje posebnih ugodnosti ni dovolj SPAR plus kartica, temveč morajo imeti kupci s seboj še kupon ali pa uporabiti aplikacijo na pametnem telefonu. Spremembe so med kupci povzročile veliko nejevolje, predvsem pri starejših, ki niso vešči uporabe aplikacij oz. nimajo pametnih telefonov, prek katerih bi lahko kupone unovčili. V Sparu pojasnjujejo, da so ravno zato ohranili tudi analogne alternative koriščenja kuponov, a da jih kupci morajo prinesti s seboj. Spremembe pri koriščenju popustov so sicer pred časom na novo uvedli tudi v Lidlu.

Če so zaposleni Sparove kupce doslej pri nakupu ob predložitvi kartice zvestobe sami spomnili na možnost koriščenja kupona ali pa popust celo samodejno obračunali, po novem tega ne bodo več storili. Kot so v Sparu navedli v sporočilu za javnost, zaposleni po novem letu ne hranijo kuponov več na blagajnah, pač pa jih morajo kupci prinesti s seboj. S tem, kot še navajajo, kupec dokaže tudi upravičenost do popusta.

Kupec mora tako po novem blagajničarjem ob zaključku plačila poleg kartice zvestobe, ki je lahko v fizični obliki ali v aplikaciji, predložiti še kupon, ki je prav tako lahko v fizični ali digitalni obliki.

Ob tem opozarjajo, da je poleg kartice zvestobe kupone treba priložiti samo za posebne ugodnosti, kot je na primer uveljavljanje desetodstotnega popusta za nakup nad trideset evrov, medtem ko se akcijska ponudba izdelkov z aktualnih letakov na blagajnah ob predložitvi Sparove kartice zvestobe obračunava avtomatsko.

S tovrstno spremembo so v Sparu, kot pojasnjujejo, kupcem želeli olajšati nakupovalno izkušnjo in približati uporabo njihove mobilne aplikacije. Z odzivom so več kot zadovoljni, saj vsakodnevno povprečno beležijo več kot štiri tisoč novih uporabnikov aplikacije. Ob tem dodajajo, da so vse, ki so imeli težave pri namestitvi, v centru za pomoč kupcem vodili skozi postopek registracije.

Ohranili so analogne alternative

Ni pa nova sprememba navdušila vseh kupcev. Marsikdo je za nov sistem unovčevanja popustov izvedel šele na blagajni, najbolj pa je vznemiril tiste, ki niso vešči uporabe pametnih mobilnikov ali pa jih sploh nimajo. Ti bodo morali poslej za vsak nakup posebej iz Sparovih letakov izrezovati kupončke, če seveda letake sploh imajo. Številni so namreč zaradi okoljske ozaveščenosti na svoje nabiralnike nalepili nalepko, zaradi katere ne prejemajo letakov, prav tako pa so zaradi okoljske ozaveščenosti letake ukinili tudi na vhodu v trgovine.

V Sparu odgovarjajo, da se zavedajo, da imajo kupce, ki nimajo pametnih telefonov, zato so ohranili tudi analogne alternative koriščenja kuponov. Kuponi, natisnjeni v akcijskih letakih, so kupcem na voljo vsak teden, sprejemajo pa tudi osebna naročila vseh, ki bi želeli prejemati akcijske letake na dom.

Unovčevanje kuponov na Sparovi in Lidlovi aplikaciji Foto: Posnetek zaslona

Tudi v Lidlu brez pametnega telefona in aplikacije ni popusta na določene izdelke

Spremembe pri koriščenju popustov so pred časom na novo uvedli tudi v Lidlu. Kupci lahko na določene izdelke popust dobijo le, če na aplikaciji te točno določene izdelke označijo in za vsakega posebej aktivirajo kodo za popust. To lahko storijo že doma ali pa sproti, v času nakupovanja. Brez pametnega telefona in aplikacije to seveda ni mogoče.

Tudi Lidl smo zaprosili za pojasnila glede njihovega sistema unovčevanja popustov. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Srebrna nit: Protestiramo proti uvedbi novih aplikacij

Da so tovrstne poteze diskriminatorne do starejših, so prepričani v združenju Srebrna nit. Ob tem se zavzemajo tako za digitalni kot tudi analogni dostop do popustov.

"V Srebrni niti protestiramo proti uvedbi novih aplikacij, saj ocenjujemo, da gre za evidentno diskriminacijo vseh, ki si aplikacije iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, je naložiti ali uporabljati," so zapisali v javnem pismu. Po oceni združenja gre pri tem za starizem oz. šikaniranje, povezano s starostjo.

Veliko starejših si ne more privoščiti pametnih telefonov

Kot izpostavljajo, si veliko starejših ne more privoščiti pametnih telefonov. Starejši, ki po statističnih podatkih spadajo med ene najranljivejših družbenih skupin, so s tem tudi materialno oškodovani, saj do določenih popustov ne morejo.

Nezanemarljivo število starejših ima obenem težave z nalaganjem in uporabo aplikacij, prav tako pa vsi nimajo internetne povezave in elektronskega naslova, ki sta potrebna za uporabo aplikacije. "Starejši z namestitvami aplikacij ne želijo obremenjevati mlajših družinskih članov ali drugih, dokler lahko sicer sami skrbijo zase," so zapisali.

Predlagajo obe možnosti, digitalni in analogni dostop do popustov

V združenju Srebrna nit zato predlagajo, da se poleg mobilne aplikacije za vse kupce ohranijo enake možnosti dostopanja do popustov kot doslej. "Naj poudarimo, da v Srebrni niti nismo nasprotniki novosti in sodobnih pristopov, da pa zagovarjamo – v luči enakovredne obravnave in spoštovanja vseh ljudi – obe možnosti, digitalni in analogni dostop do popustov," so poudarili.

V združenju se ob tem sprašujejo, ali gre morda za poslovno politiko, s katero želijo trgovci namerno zmanjšati možnosti koriščenja popustov.

"Če problem diskriminatorne obravnave starejših in drugih, ki ne morejo koristiti sistema aplikacij, ne bo odpravljen, svetujemo, da kot kupci preprosto zamenjamo trgovca in kupujemo tam, kjer enakovredno spoštujejo vse svoje stranke," so zapisali.