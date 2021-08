Kaj bodo storili pametni spletni trgovci po dopustu?

Oglasno sporočilo

Poletje je pri koncu in zagotovo smo si vsi nabrali novih moči za poslovne uspehe in izjemne podjetniške zgodbe, ki nas čakajo jeseni. Obdobje ekstremne rasti spletne prodaje je mnogo trgovcev opogumilo in jih spodbudilo k online prisotnosti. A med spletnimi trgovci so tudi "stari mački" in izkušene spletne trgovine, od katerih se lahko drugi veliko naučijo.

Česa se bo po letošnjih počitnicah lotila že prekaljena podjetniška ekipa Hajdi.si in kaj si obeta od tega, preberite v intervjuju z večkratno zmagovalko tekmovanja Web Retailer Award, največjega regijskega ecommerce tekmovanja.

WEB RETAILER AWARD 2021 - najpomembnejše tekmovanje za trgovce v regiji Adriatic

Kaj je tisto, kar Hajdi.si spodbuja, da se na tekmovanje prijavljate že več let zapored?

Res gre že kar za našo tradicijo in vedno smo navdušeni nad vsebinami in druženjem z ljudmi, s katerimi si lahko izmenjujemo izkušnje in dobre prakse. Zelo veliko nam pomeni tudi udejstvovanje, saj nas konstruktivne kritike in nagrade dodatno motivirajo in usmerjajo, sploh zdaj, v teh čudnih časih.

Če izvzamemo vašo zmago na tekmovanju v preteklih letih, kaj ste dejansko pridobili s tekmovanjem?

S tekmovanjem pridobimo ogromno uporabnih informacij, nasvetov in ne nazadnje zaupanje naših kupcev. Veliko nam pomeni vsako mnenje, ki ga poskusimo udejanjiti in s tem tudi izboljšati uporabniško izkušnjo.

Zakaj mislite, da bi se vsak spletni trgovec moral prijaviti na tekmovanje Web Retailer Award 2021?

To tekmovanje ima po mojem mnenju kredibilnost in tradicijo, prav tako z njim lahko samo pridobiš. Tako z vidika znanja, saj nam omogoča širjenja obzorja s strokovnjaki, ki nesebično delijo svoje znanje, kot z vidika širjenja networkinga oz. poznanstev, kar je vsaj zame izjemnega pomena. Seveda je dobro dobiti tudi odziv strokovne komisije, kam in kako te umešča v digitalnem segmentu, ob tem pa te usmerja in ti svetuje, kaj lahko še izboljšaš. Seveda pa je tudi odlična motivacija tako zame kot za vso ekipo, ko kupci ali strokovna žirija prepoznajo dobro in pridno delo.

Vabimo vas, da se tudi vi brezplačno prijavite na tekmovanje Web Retailer Award 2021 tukaj in se potegujete za laskavi naziv najboljše spletne trgovine.

Ste uporabili kakšen naš nasvet iz tehnične analize, ki vam je pomagal izboljšati vašo spletno trgovino? Če da, kateri nasvet ste upoštevali?

Vsekakor vedno skrbno preverimo tehnično analizo in poskušamo odpraviti oz. dodelati priporočene usmeritve. Tudi to je eden izmed pomembnih razlogov, da se prijavimo na to tekmovanje, saj so ti nasveti resnično dobronamerni in zelo uporabni.

Kaj pričakujete od letošnjega tekmovanja?

Zelo bi si želeli, da bi se bilo mogoče videti v živo, saj je vzdušje na dogodku res vrhunsko. Veselimo se novih predavanj, predlogov in uporabnih informacij, ki nam bodo pomagale, da bomo kot podjetje še boljši in uspešnejši.

Za konec nam povejte nekaj o sebi in svoji trgovini. Na kaj ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosna na svojo ekipo, ker brez pravega tima v poslu ne gre, pa imaš lahko še tako dobro idejo, zasnovo oz. projekt. Na koncu koncev je najlepši občutek imeti zadovoljno stranko in tega se zavedamo vsi v podjetju. Ravno to je tista stvar, na katero sem zelo ponosna.

WEB RETAILER AWARD 2021 je ecommerce dogodek leta, ki ga organizira Ceneje.si, ki je z Jeftinije.hr in Idealno.rs del skupine Heureka - največje primerjalne platforme v CEE regiji. Namenjen je vsem spletnim trgovcem, ki se želijo pomeriti s konkurenco, izboljšati svoj položaj na trgu in se prilagoditi aktualnim potrebam mednarodnih kupcev. Spletni trgovci se bodo potegovali za prestižne nagrade znotraj kategorij, ki so oblikovane glede na ponudbo izdelkov, ki jih ponujajo kupcem v svojih spletnih trgovinah, in za laskavi naziv najboljše spletne trgovine v Adriatic regiji.

