Johnson obljubil spremembe v britanskem gospodarstvu

Britanski premier Boris Johnson je danes v svojem nagovoru ob koncu kongresa britanske konservativne stranke v Manchestru obljubil korenite spremembe v britanskem gospodarstvu in dejal, da so med cilji predvsem višje plače, večja produktivnost, večja rast in nižji davki.