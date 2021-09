Je zdaj pravi čas za nakup nepremičnine?

Nakup nepremičnine je velika odločitev, zato moramo biti pri naložbi previdni in paziti, da nas prehitro ne zanesejo čustva. Ne nazadnje je to največja naložba v življenju, zato se tega lotimo racionalno.

Povpraševanje po nepremičninah je veliko, temu primerne pa so tudi cene. Če nas določena nepremičnina zanima, je dobro, da vemo, kdaj se še lahko pogajamo za ceno.

Kdaj je pravi čas za nakup nepremičnine?

Ko smo pred tako pomembno odločitvijo, se nam prav zagotovo poraja vprašanje, ali je zdaj pravi čas za nakup hiše ali pa bi bilo smiselno počakati na "ugodnejše čase". A popolnega časa za nakup nepremičnine ni. Najboljši čas je takrat, ko se nam osebno to zdi smiselno in smo pripravljeni na tako pomembno naložbo. Nakup hiše ali stanovanja namreč lahko s seboj, poleg finančnega zalogaja, prinese tudi prilagoditve in odrekanja na drugih življenjskih področjih.

Lastništvo doma so sanje marsikaterega para ali družine, a hitro se lahko spremeni v nočno moro, če se za nakup odločimo prehitro ali preden smo na to pripravljeni. V tem prispevku se bomo osredotočili na stvari, ki jih moramo pred takšno odločitvijo pretehtati.

#1 Reden in stabilen mesečni dohodek

Pred nakupom nepremičnine je najpomembnejše, da se počutimo finančno varne. To vključuje stabilen dohodek, na primer v obliki plače ali zaslužka z lastno dejavnostjo. Če to izpolnjujete, ste vsekakor na dobri poti k lastništvu hiše ali stanovanja.

#2 Finančna pomoč družine in privarčevan denar

Nakup ali gradnja doma je družinski projekt. Včasih niti ni treba prositi za pomoč, vendar se ta ponudi kar sama. Bližje sanjskemu domu nas pripeljejo tudi prispevki staršev in starih staršev, ki se bodo za našo srečo odrekli tudi delčku svoje. Ta pomoč pride zastonj in skoraj brez obveznosti, le malce večkrat bomo morali povabiti kakšnega družinskega člana na kavo ali piknik.

Zelo prav pa bo prišel tudi privarčevan denar, s katerim bomo lahko pokrili vsaj začetne stroške nakupa hiše ali stanovanja.

#3 Pripravljeni smo se ustaliti

Nakup hiše ni poceni. Že bivanje prinaša stroške. Z nakupom nepremičnine pa se zavežemo, da bomo dlje časa ostali na enem mestu. Seveda, lahko hišo kadarkoli prodamo, a pri tem nimamo zagotovila, da bomo dobili nazaj toliko, kolikor smo plačali sami. Če ne vemo, kakšni so naši načrti za bližnjo prihodnost, kupiti hišo v tem trenutku morda ni prava ideja.

#4 Sposobnost odplačevanja stanovanjskega kredita

Naslednja stvar, ki jo morate upoštevati, je vaše razmerje med dohodki in stroški. Ko veste, koliko denarja v resnici potrebujete za nakup hiše, se posvetujte z bančnim svetovalcem o tem, koliko kredita si lahko privoščite. Višina tega je namreč odvisna od vaše odplačilne sposobnosti. Po odplačilu vseh obveznosti vam mora še vedno ostati dovolj za preživetje. Pridobite boljšo predstavo o tem, koliko posojila si lahko privoščite, in si naredite informativni izračun.

Za kaj vse je primeren stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit ni primeren samo za nakup ali gradnjo vašega novega doma. Stanovanjski kredit je namenski kredit za nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjskih nepremičnin, za izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi, za poplačilo stanovanjskega kredita, za komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij, za pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin in za druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.

Ne odlašajmo, ko najdemo sanjsko hišo

Preden bomo izbrali popolno hišo zase ali za svojo družino, lahko pretečejo meseci. Pomembno je, da opravimo čim več ogledov v živo, hišo temeljito pregledamo, s prodajalcem oziroma nepremičninskim agentom predebatiramo dileme in vprašanja, ki nas zanimajo, preverimo vse vključujoče dokumente. Ne obupajmo pri iskanju, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo našli ravno takšno, ki jo iščemo.

Ko najdemo sanjsko hišo, ki ustreza našim potrebam in željam, ne odlašajmo, četudi razmere na trgu nepremičnin dajejo prednost prodajalcem pred kupci. Poskusimo pa se držati svojega vnaprej določenega okvirnega proračuna za nakup nepremičnine, ki smo ga že zmožni vzdrževati.

Kdaj se je smiselno pogajati za ceno?

Kot zainteresiran kupec bomo stremeli k temu, da se cena hiše čim bolj približa našim finančnim zmožnostim. A vedno se ne moremo pogajati za ceno, na primer, ko je lokacija nepremičnine na območju z dostopno vso potrebno infrastrukturo in storitvami, kot so banka, zdravstveni dom, šola, vrtec, potniški promet ... Ali ko je povpraševanje za nepremičnino res visoko.

V katerih primerih pa se lahko? Ko kupujemo nepremičnino, se zavedajmo, da večina prodajalcev postavi nekoliko višjo ceno, tudi za primer pogajanj. Pogajanja zahtevajo veliko potrpljenja in organizacije, včasih pa tudi kak kompromis.

Kadar je nepremičnina že dolgo na trgu ali se prodajalcu mudi s prodajo, se vsekakor poskusimo pogajati za ceno. Od prodajalca poskusimo izvedeti, zakaj se seli, pri tem boste morda našli razlog za pogajanja. Razlog za pogajanje imamo tudi, ko ob ogledu hiše opazimo, da je v slabšem stanju, kot prikazujejo fotografije na spletu, in bo potrebna obsežnejše prenove oziroma adaptacije, ki nas bo stala precej denarja. A bodimo racionalni in previdni, da prodajalca ne žalimo, tako da pokažemo na pomanjkljivosti njihove lastnine kot razlog, zakaj bi morali znižati ceno. Vsak prodajalec je namreč tudi čustveno navezan na svoj dom. Na drugi strani pa se lahko bolj odločno pogajamo, kadar kupujemo novogradnjo ali delno zgrajeno hišo, ki je potrebna dodelave.

V nekaterih primerih bomo naleteli na prodajalca, ki cene ne bo želel spustiti. Če vas nepremičnina resnično zanima, vas bo to spodbudilo, da jo boste kupili po njegovi ceni in morda vzeli višje posojilo.