Je to rešitelj novogoriškega Hita?

Kot eden od favoritov za vodenje Hita se omenja donedavni direktor uspešnega podjetja iz Nove Gorice. V preteklosti je že delal v največji slovenski igralniški družbi, ki se dalj časa ne more rešiti iz poslovnih težav.

V novogoriškem Hitu, kjer se neuspešno borijo z upadom prihodkov iz osnovne igralniške dejavnosti, bi lahko še pred koncem leta dobili novega predsednika uprave.

O tem naj bi v naslednjih tednih odločal nadzorni svet, ki je konec septembra zaradi slabih rezultatov iz krivdnih razlogov razrešil dotedanjega prvega moža družbe Janeza Mlakarja. Ta se je na vročem položaju obdržal manj kot leto dni in pol.

Marjan Pintar, predsednik nadzornega sveta Hita Foto: STA Na razpis je prispelo deset prijav, ki so jih nadzorniki dali v pregled kadrovski agenciji, s kandidati pa do sedaj še niso bili opravljeni ustni razgovori. Nadzorniki po naših informacijah preigravajo tudi možnost, da bi (ponovno) izbrali kandidata, ki se na razpis sploh ni prijavil.

"Bomo videli, kaj bo o kandidatih povedala stroka, nato pa se bomo odločili," je za Siol.net povedal predsednik nadzornega sveta Marjan Pintar. Po njegovih besedah je možno, da izberejo osebo, ki se ni prijavila, vendar pa je to odvisno od volje nadzornikov.

O novem predsedniku uprave Hita bo sicer odločal nadzorni svet, v katerem ima država manjšino. Vlada je namreč pred mesecem dni nepričakovano razrešila svojega predstavnika Vasjo Medveščka, namesto njega pa (še) ni imenovala nikogar. "Pričakujem, da bo šesti član imenovan čim prej," je povedal Pintar.

Nadzorni svet Hita ima zdaj le pet članov, od tega predstavnika Mestne občine Nova Gorica (Marjan Pintar), ki je hkrati predsednik, in dva predstavnika zaposlenih, ki običajno podpirata stališča občin oziroma lokalne politike.

Prav Medvešček je bil tisti, ki je zagotovil četrti glas za Mlakarjevo razrešitev. V nadzornem svetu Hita sicer državo predstavljata še Gregor Bajraktarević (Kapitalska družba) in Irma Frelih (Slovenski državni holding).

Rekordni rezultati v novogoriškem podjetju

Po naših informacijah je eden od glavnih favoritov za vodenje igralniške družbe Matjaž Kompara iz Ajdovščine, ki je izkušnje pridobival ravno v Hitu, nazadnje pa je več kot štiri leta preživel na čelu uspešnega podjetja iz Nove Gorice.

Kompara je leta 2013 postal direktor podjetja Gostol-Gopan, največjega slovenskega proizvajalca pekarske opreme. Zapustil jo je lani spomladi, ko je vajeti v podjetju prevzel novi lastnik, italijanski Tecnopool.

V vmesnem času je Gostol-Gopan povečal čiste prihodke od prodaje s 15 na skoraj 21 milijonov evrov in vselej dosegel boljše rezultate od načrtovanih. Veliko so tudi investirali. Ob tem je število zaposlenih ostajalo na približno enaki ravni, a se je občutno povečala njihova povprečna plača.

Matjaž Kompara (desno) predstavlja proizvodnjo v družbi Gostol-Gopan. Foto: STA

Prej vodil nasedlo naložbo Nika Trošta

Kje vse je Kompara, sicer eden od vodilnih članov Lions Klub Zemono, deloval pred prihodom v Gostol-Gopan, iz javnih virov ni razvidno. Po naših informacijah pa je večino časa preživel v Hitovih hčerinskih družbah v tujini.

V letu 2007 ga je uprava, ki jo je vodil Niko Trošt, imenovala za direktorja družbe Hit International v Beogradu. Leto pred tem je Kompara napisal specialistično delo, v katerem je analiziral projekt Hit Hotel Casino Maestral v Črni gori.

Kljub temu se njegova zgodba v Srbiji ni dobro končala. Na čelo srbskega podjetja je prišel kmalu po tem, ko je to dobilo koncesijo za prirejanje iger na srečo za dobo desetih let. Toda v petih letih Hit International ni zaživel, zato mu je srbska vlada koncesijo odvzela.

Nekdanji predsednik uprave Hita Niko Trošt (levo) in nekdanji prvi nadzornik Viktor Baraga (desno). Foto: STA V Hitu so zoper srbsko državo vložili tožbo, češ da je ta prva kršila koncesijsko pogodbo. Leta 2009 je namreč spremenila pogoje in njihovo hčerinsko podjetje spravila v neenakopraven položaj glede na ostale koncesionarje.

Tudi Trošta je zaradi poslov v Srbiji doletela odškodninska tožba, ki jo je proti njemu vložil njegov naslednik. Šlo je sicer le za enega od nasedlih projektov v tujini, saj je na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter drugod porabila več kot 20 milijonov evrov.

Prvi nadzornik: gorijo rdeče luči

Aktualni nadzorni svet Hita je že ob predčasni zamenjavi vodstva - poleg Mlakarja je iz krivdnega razloga odstavil še člana uprave Tevža Korenta - napovedal, da bodo novega šefa izbrali najpozneje do konca decembra.

Za predsednika uprave so namreč začasno, vendar za največ 60 dni, imenovali Danijela Mlečnika, dolgoletnega zaposlenega v Hitu, ki je do tedaj vodil sektor igralništva in turizma, pred tem pa opravljal funkcijo vodje razvoja.

Janez Mlakar, zdaj že nekdanji prvi mož Hita Foto: STA Temeljni razlog za odstavitev prejšnje uprave je bilo nedoseganje zastavljenih ciljev, ki bistveno odstopajo od pričakovanj in rezultatov lanskega leta. Gorijo rdeče luči, je tedaj pojasnjeval prvi nadzornik Marjan Pintar.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil v prvih osmih mesecih na ravni deset odstotkov preteklega leta in 14 odstotkov načrtovanega. Čisti dobiček je medtem dosegal le tretjino načrtovanega. Padla je tudi dodana vrednost na zaposlenega.

Članoma prejšnje uprave so očitali tudi kršitve, med drugim neimenovanje dodatnega člana uprave.

Na razrešitev se je Mlakar ostro odzval. "Z razrešitvijo se ne strinjava in bova uporabila vsa pravna sredstva. Ves čas trajanja najinega mandata sva družbo upravljala kot dober gospodar in prepričana sva, da sva jo vodila dobro," je pojasnjeval.

Po njegovih besedah je Hit v prvih osmih mesecih v vseh divizijah razen segmenta igralniških miz dosegel poslovanje nad načrti. Čisti dobiček je v tem času znašal 1,3 milijona evrov.

Država Mlakarju dala razrešnico

Država in drugi delničarji Hita so sicer še julija letos, dva meseca pred razrešitvijo uprave pod vodstvom Mlakarja, tej na skupščini podelili razrešnico za delo v lanskem letu.

Hit je v lanskem letu ustvaril 176,7 milijona evrov prihodkov, kar je 6,4 odstotka več kot v letu 2016. Z igralniško dejavnostjo je družba ustvarila 150,8 milijona evrov prihodkov, z dejavnostjo hotelirstva in gostinstva pa 22,1 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 5,8 milijona evrov, kar je 83 odstotkov več kot predlani.

Hitove igralnice je lani obiskalo okoli 1,4 milijona gostov, kar je tri odstotke manj kot predlani. Število nočitev se je povečalo za okoli tretjino na 229.000.