Jamnik na čelo SID banke

Nadzorni svet SID banke je na današnji seji s predsednikom uprave banke Damijanom Dolinarjem sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata in za novega prvega moža banke imenoval dosedanjega člana uprave banke Boruta Jamnika. Petletni mandat bo nastopil 17. aprila, so danes sporočili.

Jamnik je član uprave SID banke od 23. decembra lani, pred tem je vrsto let vodil Modro zavarovalnico. V upravo SID banke je bil imenovan na podlagi javnega razpisa in izvedenega konkurenčnega postopka, dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije je prejel 20. februarja, so navedli v SID banki.

V upravi banke je članica Stanka Šarc Majdič. "Dvočlanska uprava SID banke bo s predsednikom uprave Jamnikom in članico Šarc Majdič s svojimi raznolikimi izkušnjami in znanjem zagotavljala ustrezno sestavo upravljalnega organa v funkciji vodenja za nadaljnji razvoj SID banke," so zapisali v banki.

V nadzornem svetu SID banke so predsednik Janez Tomšič ter člani Leo Knez, Marjan Divjak in Marko Tišma. Zlatko Vili Hohnjec in Igor Masten sta s tega položaja odstopila 14. marca, vlada je na njuni mesti 17. marca imenovala Gorazda Podbevška in Matijo Šenka, ki morata pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.

Dolinar je vodenje SID banke prevzel z januarjem 2022 in po odhodu dolgoletnega prvega moža Sibila Svilana, ki mu nadzorniki niso podelili novega mandata. Od takrat je v upravi Stanka Šarc Majdič, v nasprotju s prvotnimi načrti pa se upravi ni pridružil Gašpar Ogris Martič.