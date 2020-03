Direktor v samoizolaciji, delavci pa nadaljujejo proizvodnjo #video

Epidemija novega koronavirusa je močno pretresla tudi utečene prakse v proizvodnji številnih podjetij. Tudi se skoraj vsa živilskopredelovalna industrija v Sloveniji zaradi izbruha COVID-19 spopada z nestabilnostjo. Največja ovira je okrnjen prosti pretok blaga in storitev, prav tako je delovni proces okrnjen zaradi karantene. Podoben pretres so doživeli tudi v Radenski.

Pri enem izmed slovenskih osrednjih proizvajalcev brezalkoholnih pijač, kjer je v samoizolaciji celo izvršni direktor, številni zaposleni nemoteno nadaljujejo proizvodnjo. Poskrbeti morajo namreč tudi za državne blagovne rezerve, so poročali v oddaji Planet Danes na Planetu.

V Radenski hitro uvedli stroge ukrepe

Tudi v obdobju epidemije koronavirusa v Radenski v dopoldanski izmeni dela 80 ljudi. Vsi zaposleni delajo na različnih lokacijah. "Tudi ko gredo na malico v jedilnico, so razdeljeni. Ločili smo mize, tam, kjer je lahko več ljudi na enem mestu, smo to razdelili oziroma kar najbolj minimalizirali," je pojasnil izvršni direktor Radenske Adriatic Marian Šefčovič.

Stroge ukrepe so uvedli hitro oziroma ob prvem potrjenem primeru novega koronavirusa v Sloveniji. Okoli 20 odstotkov zaposlenim so takrat zagotovili delo od doma. "Kontrolirali smo pojav visoke telesne temperature pri vseh, ki so prihajali v službo. Odpovedali smo nenujne obiske, zaposlene smo zaščitili tako, da so v proizvodnji samo tisti, ki tam delajo, vsem drugim, ki lahko delajo od doma, pa smo zagotovili to možnost," je dejal Šefčovič.

Stisko s pomanjkanjem mask rešujejo s pomočjo modnega oblikovalca

Tudi v Radenski so na lastni koži občutili pomanjkanje zaščitnih mask, vendar pa nastale razmere samoiniciativno rešujejo kar sami. Lokalni modni oblikovalec je namreč izdelal 500 dizajnerskih pralnih zaščitnih obraznih mask za zaposlene. Po Šefčovičevih besedah so morali prilagoditi tudi načrt dela: "Zdaj vse proizvajamo za trgovine, kar pomeni, da moramo biti pripravljeni na dobavo brez omejitev. Držimo tudi državne blagovne rezerve, kjer moramo zagotavljati dogovorjene proizvode, če bi nas poklicala država."

Na vprašanje, ali lahko zagotovijo nemoteno oskrbo na trgu tudi v prihodnje, Šefčovič enoznačnega odgovora nima: "Upam, da nam bo to uspelo, ampak kot vidite, se stvari spreminjajo vsako uro. Stalno spremljamo, kaj se dogaja, interno se pogovarjamo z dobavitelji. Za zdaj nimamo omejitev, vendar pa res ne vemo, kaj bo prinesel prihodnji ponedeljek." V Radenski tistim zaposlenim, ki zaradi varstva otrok ne morejo na delo, zagotavljajo nadomestilo v višini 80 odstotkov povprečne plače v zadnjih treh mesecih, so še poročali na Planetu.