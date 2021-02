Izberite naše najboljše!

Oglasno sporočilo

Slovenski kupci so že deveto leto pod okriljem raziskave Nielsen izbirali in ocenjevali produkte in jim podelili naziv Izbran trgovski produkt leta . Izdelke so ocenjevali na podlagi inovativnosti, atraktivnosti in nakupne namere. Med nominiranimi so s svojim mnenjem in izkušnjami o posamičnih produktih Eurospinovim produktom podelili kar tri nazive IZBRAN PRODUKT TRGOVSKIH ZNAMK LETA 2021.

S tem so izbrani izdelki prejeli univerzalen in verodostojen znak potrošniškega glasu, izbire in prepoznavnosti. Gre za pomembno priznanje, saj ste prav kupci tisti, ki ste najpomembnejši pri ocenjevanju kakovosti.

Uživajte v vsakem obroku dneva z izbranimi produkti leta

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vam z velikim veseljem predstavljamo naše izbrane produkte leta: premium pašteta Eat, med Dolciando in testenine Bronzo Tre Mulini. Eursopin

Linija EAT je nova linija premium paštet, pakiranih v privlačni in praktični embalaži, narejenih iz premium surovin, recepture pa so prilagojene željam slovenskega potrošnika. Točeni cvetlični in akacijev med DOLCIANDO preverjene kakovosti je prepoznaven po specifični barvi, prijetnem vonju in sladkem okusu. Testenine Bronzo TRE MULINI pa so nova linija Eurospinovih testenin, narejenih na tradicionalen italijanski način, kjer testenine potujejo skozi posebne bronaste šobe. Postopek priprave naredi površino testenine bolj hrapavo, tako se omake in polivke boljše absorbirajo na površino špagetov, fusilov, peresnikov ali trofij.

Vodja marketinga na Eurospinu Natalija Pagon je ob podelitvi nagrade povedala: "V preteklem letu smo veliko energije vložili v raziskave v izboljšave svojih izdelkov in to priznanje je potrditev, da smo na pravi poti. Potrošniki so nas izbrali kar v treh kategorijah in nam s tem izkazali zaupanje. To nam zagotovo daje novo motivacijo za naprej, saj je naš primarni cilj zadovoljstvo naših kupcev."

