Iščete novo poslovno priložnost? Pridružite se skupnosti Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition že od leta 1980 opravlja svoje poslanstvo in si prizadeva za zdravo prehrano – z odličnimi prehranskimi izdelki in programi izboljšuje življenja ljudi. Podjetje trenutno zaposluje približno 8.300 oseb iz 90 držav z vsega sveta.

Herbalife Nutrition ponuja visokokakovostne izdelke, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih, ter zagotavlja podporni sistem skupnosti, ki spodbuja ljudi k zdravemu in aktivnejšemu načinu življenja. S kakovostjo, varnostjo in odličnostjo izdelkov Herbalife Nutrition se ukvarja več kot 300 znanstvenikov, v celotnem proizvodnem procesu se uporabljajo vrhunska oprema in sistemi za zagotavljanje kakovosti, ki potrjujejo, da je prav vsak izdelek najvišje kakovosti. Izdelki Herbalife Nutrition se prodajajo prek mreže neodvisnih Članov Herbalife Nutrition, ki izdelke predstavljajo osebno - tako ni posrednikov v prodaji, kar omogoča višji zaslužek za Člane.

Kaj vam omogoča poslovna priložnost Herbalife Nutrition?

Omogoča vam, da:

postanete podjetnik ,

, opravljate poslovno dejavnost, ki ustreza vašemu načinu življenja ,

, ste sam svoj šef in delate takrat, ko vam to ustreza,

in delate takrat, ko vam to ustreza, gradite svojo poslovno dejavnost s svetovno znano blagovno znamko Herbalife Nutrition.

Kako postati neodvisni Član te uspešne skupnosti? Kupite članski paket Herbalife Nutrition in začnete uporabljati izdelke. Začetni stroški so nizki, če se članstvo zaradi kateregakoli razloga prekine, pa velja 90-dnevna popolna garancija za vračilo denarja za strošek nakupa. Herbalife Nutrition vam poda jasne informacije o izdelkih in vas poveže z enako mislečimi ljudmi, ki bodo poskrbeli za vam prilagojeno osebno podporo, svetovanje in motivacijo, ki jih potrebujete na poti do najboljše forme v svojem življenju. Na podlagi učinkovitosti distribucije programov prehranjevanja z izdelki Herbalife Nutrition pridobivate nagrade. Poleg tega imate kot Član Herbalife Nutrition priložnost postati vzhajajoča zvezda in se udeležiti izjemnih dogodkov ter čudovitih počitnic po vsem svetu.

Številni navdušeni uporabniki, ki so z izdelki Herbalife Nutrition izboljšali svojo postavo in tudi počutje, so že spoznali prednosti te poslovne priložnosti ter tudi sami postali neodvisni Člani Herbalife Nutrition.

Izboljšanje kakovosti življenja drugih je verjetno najboljši vidik dela v vlogi Člana Herbalife Nutrition. Prispevali boste k blaginji svojih prijateljev, skupnosti in ljudi po vsem svetu ter dobesedno spreminjali življenja. Ni ciljev, ki jih z delom v poslovni priložnosti Herbalife Nutrition ne bi mogli doseči.

