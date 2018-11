Internautica se seli v Koper

Internautico bo prihodnje leto gostil Koper. Tako so danes sklenili organizatorji te mednarodne navtične razstave in Mestna občina Koper. Skoraj četrt stoletja je razstavo gostila Marina Portorož, a so organizatorji pred dnevi sporočili, da bodo iskali prostornejšo lokacijo.

Razlog za selitev razstave iz Portoroža v Koper naj bi po poročanju medijev tudi spor med organizatorji in Marino Portorož.

Selitev dogodka so na svoji spletni strani v začetku tedna potrdili v Internautici, danes pa so zapisali, da bo Internautica prihodnje leto v Kopru, in sicer se bo odvijala med 16. in 19. majem.

Kot so še pojasnili, je v njihovem interesu, da bi s Koprom vzpostavili dolgoročno sodelovanje in tako razviti še bolj inovativno ter kakovostno prireditev. "Pričakujemo, da bo že leta 2019, Internautica med sejemskimi dnevi pripeljala v Koper preko 20.000 obiskovalcev in zapolnila praktično vse razpoložljive namestitvene kapacitete," so dodali.

V Internautici so še zapisali, da je razstava v zadnjih letih poleg urejene sejemske ponudbe, atraktivnih premiernih predstavitev vodilnih svetovnih navtičnih znamk in proizvajalcev, zanimivih športnih dogodkov in srečanj, sodelovala tudi v več nacionalnih in mednarodnih projektih, ki so posvečeni ohranjanju okolja in trajnostnemu razvoju. Med drugim se osredotočajo na zeleno mobilnost in problematiko plastičnih odpadkov v morju, čemur se bodo posvetili tudi prihodnje leto.