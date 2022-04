Inflacija v območju evra ostaja na rekordnih ravneh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stopnja inflacije v območju evra že od lanskega novembra iz meseca v mesec podira nove rekorde. Zdaj je na najvišjih ravneh, odkar je Eurostat v januarju 1997 začel izračunavati ta kazalnik. Na mesečni ravni so se cene v aprilu zvišale za 0,6 odstotka.

Aprila so inflacijo vnovič najbolj poganjali energenti. Ti so se podražili za 38,0 odstotka na letni ravni, potem ko je bila marca njihova rast 44,4-odstotna.

Sledijo hrana, alkohol in tobačni izdelki s 6,4-odstotno rastjo cen (marca 5,0 odstotka), industrijski proizvodi brez energentov s 3,8-odstotno rastjo (marca 3,4 odstotka) in storitve, ki so bile ta mesec za 3,3 odstotka dražje kot pred letom (marca 2,7 odstotka).

Najvišjo letno inflacijo je imela aprila po podatkih, ki upoštevajo harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, Estonija, kjer so se cene zvišale za 19,0 odstotka. Dvomestne stopnje rasti cen so beležile že Litva (16,6 odstotka), Latvija (13,2 odstotka), Nizozemska (11,2 odstotka) in Slovaška (10,9 odstotka). V Sloveniji je bila letna inflacija 7,4-odstotna.