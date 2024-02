Inflacija v januarju padla

Januarja se je nadaljevalo umirjanje inflacije. Cene življenjskih potrebščin so se v medletni primerjavi zvišale za 3,3 odstotka, kar je 0,9 odstotne točke manj kot decembra lani. V mesečni primerjavi so cene tretji mesec nazadovale, tokrat predvsem zaradi razprodaj oblačil in obutve za 0,6 odstotka, je objavil statistični urad.

Letna inflacija je bila januarja tako bistveno nižja kot pred letom dni, ko je dosegla 10,0 odstotka. Bila je tudi občutno nižja od lanske povprečne inflacije, ki se je ustavila pri 7,4 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Se pa njihova medletna rast še naprej umirja. Januarja je dosegla 3,2 odstotka, decembra lani je bila pri 4,6 odstotka, v mesecih pred tem pa še precej višje.

Statistiki v letošnjem januarju zaznali upad cen

S po 0,5 odstotne točke vpliva so sledile podražitve iz skupin stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (dvig za 3,6 odstotka) ter zdravstvo (za 9,4 odstotka). V nasprotju s prejšnjima dvema letoma pa so statistiki v letošnjem januarju zaznali upad cen. To je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve, ki so se ob sezonskih razprodajah pocenili za 8,3 odstotka in k padcu cen prispevali 0,6 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila januarja medtem 3,4-odstotna, potem ko je bila decembra 3,8-odstotna, v januarju lani pa 9,9-odstotna. V mesečni primerjavi so se cene tudi po tem indeksu znižale za 0,6 odstotka.