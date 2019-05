Impol v Šibeniku odprl novo proizvodno linijo

Naložba v kombinirano razrezno linijo Salico je vredna 6,5 milijona evrov, nova linija pa jim bo omogočila širitev proizvodnega programa hladne valjarne ter proizvodnjo širšega spektra novih izdelkov, ki bodo namenjeni industrijskim kupcem in specializiranim trgom v avtomobilski in letalski industriji.

Z gradbenimi deli so v Šibeniku začeli avgusta lani, montaža pa je potekala od novembra. Aprila letos so začeli s poskusno proizvodnjo, kmalu bo stekla tudi redna proizvodnja prvih izdelkov. Nova linija bo omogočala obdelavo aluminijskih izdelkov od 0,5 do šest milimetrov debeline in maksimalno širino 1600 milimetrov. Najvišja hitrost proizvodnje je 200 metrov na minuto, kar je po besedah vodje projekta Damirja Muhedinovića vsaj šestkrat hitreje kot doslej.

"Brez te investicije bi težko prišli do končnih proizvajalcev oziroma potrošnikov teh materialov v avtomobilski in letalski industriji. Naša tovarna v Šibeniku gre v smer končnih kupcev, pri katerih je potrošnja aluminija največja in kjer so kakovostne zahteve največje," je ob odprtju povedal glavni izvršni direktor Impola Andrej Kolmanič.

Direktorica šibeniškega podjetja Marijana Lažeta je ob tem povedala, da so od začetka nove zgodbe v podjetju, ko so zaposlili prvih 206 delavcev, minila tri leta. Danes TLM zaposluje 425 ljudi, ki mesečno proizvedejo okoli 9.000 ton aluminijevih izdelkov. Do leta 2025 želijo proizvodnjo podvojiti na 200.000 ton letno.

V Šibeniku vložili že več kot sto milijonov evrov

Skupina Impol je v Šibeniku po njenih besedah doslej vložila že več kot sto milijonov evrov, a že zdaj napovedujejo nova vlaganja, med katerimi je v teku projekt širjenja zmogljivosti za proizvodnjo folij in tankih trakov. Naslednji korak bodo najbolj iskane zlitine v avtomobilski industriji, za katero naj bi novo livarsko linijo zagnali v začetku leta 2021.

Slovesnega odprtja sta se ob ministru Zdravku Počivalšku udeležila tudi slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez in državni sekretar hrvaškega gospodarskega ministrstva Mario Antonić. Medtem ko je slednji dejal, da je prav ta naložba in oživitev podjetja TLM dokaz, da posel ne pozna meja, je Počivalšek potrdil, da je gospodarsko sodelovanje med državama odlično.

"Naša trgovinska menjava je lani znašala 5,5 milijarde evrov, k temu pa bo v prihodnje prispevalo tudi sodelovanje Impola in TLM. To je prava pot, s katero se lahko naši državi izkažeta na področju gospodarstva v EU in širše v svetu," je po poročanju Šibenskega portala dejal Počivalšek.

Ob tem je še poudaril, da je Hrvaška država, v katero slovensko gospodarstvo največ vlaga. Konec lanskega leta so slovenske investicije na tem trgu dosegle 1,8 milijarde evrov, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. Hrvaških investicij je bilo lani v Sloveniji za 923 milijonov evrov oziroma tri odstotke več, kar po besedah Počivalška dokazuje povezanost obeh držav.