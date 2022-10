IMF svari pred zniževanjem davkov

Zaradi hitro naraščajočih cen hrane in energije se povečuje tveganje za socialne nemire, je danes opozoril Mednarodni denarni sklad (IMF) in dodal, da bodo vsakršni poskusi obvladovanja stroškov z zniževanjem davkov, subvencijami in nadzorom cen najverjetneje predragi za proračun in na koncu tudi neučinkoviti.