IMF opozarja na zmanjšanje gospodarske rasti

Vse večja geopolitična razdrobljenost, v ospredju katere je ruska invazija na Ukrajino, bi lahko rast svetovnega gospodarstva oklestila za dva odstotka, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočil Mednarodni denarni sklad (IMF). Med drugim opozarja na upad tujih neposrednih naložb med državami, ki so si geografsko blizu.

Kriterij za usmerjanje tujih neposrednih naložb je po navedbah IMF vse manj geografska bližina in vse bolj geopolitična povezanost. To bi lahko resno ogrozilo države v razvoju, ki so močno odvisne od tujih neposrednih naložb iz držav, ki jim geopolitično niso blizu.

"Na splošno velja, da je za bolj razdrobljen svet bolj verjetno, da bo revnejši," so po navedbah AFP v poročilu zapisali pri IMF.

Opozorili so tudi na stroške, povezane z vojno v Ukrajini. Ti bodo visoki tako za Rusijo kot za zaveznice Ukrajine, so poudarili.