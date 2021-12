Ikea po božiču potihoma dvignila cene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski pohištveni velikan Ikea je po božiču občutno dvignil cene, kar so kupci hitro navedli na družbenih omrežjih. V odgovoru so v podjetju pojasnili, da ne zmorejo več sami kriti naraščajočih stroškov. Na globalni ravni se bodo cene dvignile za devet odstotkov, podražitve pa se bodo med državami razlikovale, saj se razlikujejo tudi stroški.

Ikea je dvig cen njihovih izdelkov pripisala koronski krizi. "Od izbruha pandemije nam je uspelo absorbirati velik skok stroškov vzdolž dobavnih verig," so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnili v Ikei, ob tem pa dodali, da takšnega trenda ne morejo nadaljevati.

Vodja Ikee v Nemčiji Denis Balslev je po poročanju dpa podražitve napovedal že v začetku decembra. Kot razlog je navedel motnje v dobavnih verigah, višje transportne stroške in visoke cene surovin.

Nekateri izdelki so se podražili tudi za več kot 50 odstotkov

Na podražitve so na družbenih omrežjih opozorili tudi potrošniki. Nekateri izdelki so se podražili tudi za več kot 50 odstotkov. "Dvigi cen se razlikujejo, v povprečju pa se bodo na globalni ravni dvignile za devet odstotkov," so pojasnili v podjetju.

Ob tem so poudarili, da cenovna ugodnost ostaja "srce poslovnega modela", njihova osredotočenost pa bo še naprej usmerjena v zagotavljanje kakovostnih in vzdržljivih kosov pohištva, ki bodo dostopni čim večjemu številu ljudi.