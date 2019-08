Ikea dobila gradbeno dovoljenje za trgovino v BTC

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje Ikei za gradnjo trgovine v ljubljanskem BTC. "Zdaj lahko kmalu pričnemo z izgradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji," sporočajo iz podjetja.

Kot pravijo, jim gradbeno dovoljenje omogoča, da lahko kmalu začnejo z gradnjo. Kdaj naj bi se to zgodilo, ne navajajo, verjetno pa po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (praviloma 15 dni po vročitvi).

Ikea je že izbrala vse izvajalce gradbenih del, objekt pa naj bi končali v enem letu po začetku gradnje, je danes sporočil Vladislav Lalić, regionalni direktor Ikee za nepremičnine in razvoj. Pripisal je še, da "današnji dan za Ikeo pomeni velik uspeh".

Iz podjetja so ob tem sporočili še, da so prejšnji teden z ljubljansko občino podpisali pogodbo o komunalnem opremljanju, s čimer občina na podjetje - kot je bilo dogovorjeno že pred leti - prenaša nalogo izgradnje komunalne in cestne infrastrukture.

Tri leta in pol administrativnih postopkov

Švedski pohištveni gigant Ikea je po dolgoletnih namigovanjih, da bi lahko prišel tudi v Slovenijo - nenazadnje ima trgovine v vseh sosednjih državah -, leta 2014 z Mestno občino Ljubljana (MOL) sklenil memorandum, ki je določil zaveze in namere obeh strank ob možni izgradnji trgovine Ikea v Ljubljani. Takrat so po poročanju Financ v Ikei načrtovali, da bo trgovina odprta leta 2017.

Dve leti kasneje, januarja 2016, je nato Ikea od Zavarovalnice Triglav kupila zemljišče v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC ter začela s postopki pridobivanja dovoljenj. Za največjo oviro se je izkazal odkup zemljišč za cesto za dostop do trgovine, ki naj bi ga izvedla ljubljanska občina. Ta je konec leta 2016 sprožila postopek razlastitve lastnikov zemljišč, a lastniki zemljišč niso pristali na ponujeno odkupno ceno.

Ljubljanski mestni svet je nato konec letošnjega februarja spremenil občinski prostorski načrt in odstranili pogoj, da lahko Ikea uporabno dovoljenje dobi šele po ureditvi južne dostopne ceste. Posledično je Ikea lahko zaprosila za dovoljenje, kar je storila marca in ga zdaj tudi dobila.

Računajo na subvencije

Ikea je na ministrstvo za gospodarstvo podala tudi vlogo za investicijske spodbude (kakršno sta na primer dobila Magna Steyr ali Revoz). Kot je pred časom za STA pojasnil državni sekretar Aleš Cantarutti, je zaradi administrativnih zapletov pri pridobivanju dovoljenj prišlo do zamud, zaradi česar so Švedi državo prosili za podaljšanje vloge. Ministrstvo je prošnjo odobrilo.