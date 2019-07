HSE: Pepel iz Energetike Ljubljana bomo predelali in ne odlagali

Energetska družba Trbovlje bo pepel, ki ga tja po novem vozi Energetika Ljubljana, skladno z veljavno zakonodajo predelala v koristen gradbeni material. Ob tem so v HSE za STA zanikali navedbe, da bodo odpadke tam odlagali, saj je bilo v preteklosti aktivno odlagališče elektrofiltrskega pepela v celoti zaprto in rekultivirano.

Včeraj smo poročali, da je zaradi inšpekcijske odločbe in posledične ustavitve naprave za predelavo odpadkov v podjetju Termit Energetika Ljubljana morala poiskati zamenjavo za odvoz odpadkov iz ljubljanske toplarne. Pepel – toplarna ga letno pridela 12 tisoč ton, poleti na srečo precej manj kot pozimi – bodo do oktobra vozili v Energetsko družbo Trbovlje.

"Gre za nenevaren odpadek"

Družba se je na podlagi povabila podjetja Energetika Ljubljana prijavila na razpis v zadevi zbiranja, skladiščenja in nadaljnjega ravnanja z nenevarnim odpadkom elektrofiltrskega pepela. Po njihovih navedbah gre za nenevaren odpadek iz termo proizvodnje, za katerega je bila junija izdelala ocena, iz katere izhaja, da niso presežene mejne vrednosti. Kot so poudarili v HSE, ti odpadki ne vsebujejo nevarnih snovi.

"Pri tem zavračamo navedbo, da bo družba odpadek odlagala, saj je v preteklosti aktivno odlagališče elektrofiltrskega pepela z odločbo Agencije RS za okolje v celoti zaprto in rekultivirano. V luči krožnega gospodarstva in ponovne uporabe odpadnih materialov bo elektrofiltrski pepel po začasnem skladiščenju in skladno z veljavno zakonodajo predelan v koristen gradbeni material, primeren za zasipe in sanacije degradiranih površin," so dodali.

Ustavitev naprave za predelavo odpadkov v podjetju Termit je namreč mnoga podjetja prisilila, da poiščejo alternative za odvoz odpadkov; med drugim tudi Energetiko Ljubljana. Ta pepel, ki ostane po zgorevanju premoga v ljubljanski toplarni, sedaj vozi v Trbovlje, kar pa je vznemirilo občane in predstavnike občine. Kot so zapisali na občini, jih skrbi, da lahko odpadke, ki je v Termitu ne morejo sprejemati, sprejema nekdo drug.

Prav tako zahtevajo pojasnilo ministrstva za okolje in prostor, kolikokrat je bil v zadnjih treh letih opravljen nadzor nad odlaganjem materialov na degradiranih površinah HSE - Energetske družbe Trbovlje.