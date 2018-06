Hrvaški delavci z julijem očitno prosto v Slovenijo

Državni zbor je zakon o podaljšanju prehodnega obdobja nazadnje sprejel junija 2015, in sicer ga je podaljšal do 1. julija letos. Če bi se Slovenija odločila za vnovično podaljšanje, bi morala Evropsko komisijo o tem obvestiti do 30. junija letos, ko bo poteklo pet let od vstopa Hrvaške v EU.

''Slovenski trg ne zagotavlja dovolj delovnega kadra''

Vlada je marca sprejela predlog zakona, s katerim bi prehodno obdobje podaljšali za nadaljnje dveletno obdobje, to je do 30. junija 2020. S tem bi po navedbah vlade zagotovili zaposlovanje hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov v odvisnosti od stanja na trgu dela v Sloveniji ter posledično zagotovili nadaljnje stabilno delovanje slovenskega trga dela v prihodnjih dveh letih.

Zaradi številnih preostalih izzivov na slovenskem trgu dela ter upoštevajoč geografsko in kulturno bližino, jezikovno sorodnost ter razvito mrežo neformalnih in sorodstvenih povezav bi lahko imela izenačitev hrvaških državljanov z domačimi delavci po mnenju ministrstva za delo namreč pomemben negativni vpliv na stanje na domačem trgu dela in stopnjo brezposelnosti.

Drugačnega mnenja so v Gospodarski zbornici Slovenije, kjer so predlog podaljšanja omejitve označili kot "avtogol za slovensko gospodarstvo". "Dejstvo je, da se slovensko gospodarstvo spopada z vse večjim povpraševanjem po kadru, ki ga slovenski trg dela ne zagotavlja več dovolj. Zato smo in bomo v prihodnje vedno bolj odvisni tudi od zaposlovanja tujcev, če želimo ohranjati gospodarsko rast in razvoj," so poudarili v zbornici.

Počivalšek nasprotuje podaljšanju prehodnega obdobja

Podaljšanje omejitev za hrvaške delavce bi bilo po njihovem mnenju v nasprotju s potrebami in pričakovanji gospodarstva, zlasti pa podjetij ob slovensko-hrvaški meji.

Nasprotovanje podaljšanju je izrazil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Po njegovih besedah ni dober položaj, ko je severna meja odprta za slovenske delavce, južna pa zaprta za hrvaške.

Poleg Avstrije, ki je napovedala podaljšanje, in Slovenije so prehodno obdobje omejitve pristopa hrvaških delavcev do trga dela obdržale še Malta, Nizozemska in Velika Britanija. Prehodno obdobje lahko dodatno podaljšajo še za največ dve leti, če bo jasno, da bi odprtje trga hrvaškim delavcem na položaj vplivalo negativno.

