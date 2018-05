Hostel Celica bo lahko obdržal ime

Ljubljanski hostel Celica, ki je trenutno v fazi prenove, bo lahko obdržal ime. Kot poroča današnji Dnevnik, sta se novi upravitelj hostla in nekdanji najemnik dogovorila za odkup blagovne znamke Celica ter opreme in umetniških del. Cena odkupa ni znana.

Vodstvo novega upravitelja hostla Javni zavod Ljubljanski grad je za časnik Dnevnik potrdilo, da so se z nekdanjim najemnikom Tomažem Juvanom dogovorili za odkup blagovne znamke. Sklenili so pogodbo o prenosu pravic intelektualne lastnine. Novi upravitelj je tako dobil tudi dostop do znanja, povezanega s privabljanjem gostov iz tujine, ki jih Juvanovo podjetje vse od januarskega zaprtja hostla usmerja k drugim prenočiščem. Cena, za katero sta se vpleteni strani pogodili, po pisanju časnika za zdaj ostaja neznana, Juvan pa je novemu upravitelju prodal tudi opremo in umetniška dela.

Ljubljanski grad in Kulturno-umetniško društvo (KUD) Sestava z Jankom Rožičem na čelu se medtem še nista uspela dogovoriti o sodelovanju pri izvajanju kulturnega programa v hostlu. Na Ljubljanskem gradu pravijo, kot navaja Dnevnik, da pogovori potekajo predvsem v smeri skupne priprave programa na področju glasbene in likovne umetnosti. Ob torkih zvečer naj bi KUD Sestava spet prirejal glasbeni cikel Sozvočje sveta, do konca leta prav tako v sodelovanju s KUD Sestava v galeriji Srečišče načrtujejo šest likovnih razstav.

Poletni večeri bodo jazzovsko obarvani

Vodstvo Ljubljanskega gradu je za časnik še sporočilo, da bodo poleti na letnem vrtu hostla izvajali jazzovske večere, ki bodo programsko nadaljevanje vsebin Jazz Cluba Ljubljanski grad. A celotnega programa hostla še nočejo razkrivati, poglavitni vodili pri programu pa da sta sicer nagovarjanje mlajše in srednje generacije obiskovalcev ožjega območja Metelkove ter usklajevanje in povezovanje z zainteresirano javnostjo ter institucijami.

Mestna občina Ljubljana je kot lastnica lani decembra Hostel Celica poskušala prodati na javni dražbi z izklicno ceno 2,34 milijona evrov, a je bila pri tem neuspešna. Prodaji so od vsega začetka nasprotovali ustvarjalci kulturnega programa v hostlu, saj so se bali, da bodo kulturne vsebine ostale brez strehe nad glavo. Hostel Celica se je namreč prodajala zgolj kot nepremičnina na Metelkovi 8, poslovni prostor brez opreme.

Konec januarja so mestni svetniki podprli predlog sprememb sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad in v njegovo upravljanje prenesli hostel Celica. Sledilo je zaprtje Celice in začetek prenove. Župan je najprej napovedal, da bo hostel vrata spet odprl 1. marca, nato pa so na občini dejali, da bo prenova končana do konca junija.