Gradnja idilične soseske v osrčju Istre: prodaja nepremičnin v polnem teku

Streljaj od čudovitih obmorskih mestec slovenske Istre se gradi nova soseska, ki predstavlja protiutež sodobnemu, hitremu tempu življenja v urbanih središčih. S samo 44 stanovanji in 16 vrstnimi hišami Soseska Murva ponuja intimno in ekskluzivno bivanje v naravi. Gradnja je že v polnem teku, prav tako prodaja stanovanj in vrstnih hiš.

Foto: Stoja Trade

Zagotovite si nakup svoje nepremičnine že danes, vseljiva bo junija 2025. Predvidena cena za: garsonjere je od 192.354,20 evra naprej,

je od naprej, trisobna stanovanja od 282.335,12 evra in

od in štirisobna stanovanja od 304.004,82 evra. Preverite ponudbo in si zagotovite nakup!

Kjer se sodobnost sreča z mirno istrsko idilo

Sosesko Murva gradijo v vasici Šmarje nad Koprom. Toplejše ozračje in počasnejši ritem življenja sosesko nedvomno postavljata med bolj zaželene lokacije v Slovenije. Obkrožena je s čudovito naravo, avtohtonimi oljčniki in slikovitimi vinogradi. V okolici so številne sprehajalne poti, ki ponujajo pogled proti morju v različnih letnih časih. Naselje je hitro dostopno iz vseh smeri in je le streljaj od mesta Koper ter na poti do Pirana in Hrvaške.

Arhitektura ob morju in kamnita brezčasna gradnja ustvarjata pravljično oazo, kjer bodo prebivalci našli sprostitev in mir. Z vso potrebno infrastrukturo v neposredni bližini, kot so šola, nogometno igrišče, zdravstveni dom, gostišča, pošta, frizerski salon, trgovine in tudi vinske kleti, soseska ponuja vse, kar potrebujete za lahkotnost bivanja.

Foto: Stoja Trade

Soseska je idealna za družine, pare in posameznike, ki želijo ubežati mestnemu vrvežu ter svoj prosti čas preživljati v zeleno-modrem raju. Če iščete dom, ki ob udobju in varnosti zagotavlja tudi prefinjen način življenja, preverite proste rezidence in si zagotovite nakup.

Ekskluzivne vile v soseski Murva

16 vrstnih hiš predstavlja vrhunec udobja za najzahtevnejše kupce. Z dvema nadstropjema in možnostjo prilagoditve kletnega prostora po lastnih potrebah Murva postavlja nove standarde bivanja.

Pozornost je namenjena izbiri visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo trajnost in estetski videz. Velika okna, značilna za vile, omogočajo veliko naravne svetlobe in razstirajo osupljiv razgled na okoliško naravo. Vsaka vila se izkaže za simbol prestiža, obenem pa ponuja udobje in funkcionalnost, ki zadovoljita najzahtevnejše okuse. Z združitvijo premišljenega načrtovanja, dovršene arhitekture in visokokakovostnih materialov te vile predstavljajo vrhunec luksuznega bivanja v edinstvenem okolju kraškega sloga.

Foto: Stoja Trade

Preverite proste kapacitete in si zagotovite nakup! Ne zamudite priložnosti za brezskrbno bivanje, obkroženo z naravo in razkošjem. Naredite korak do popolnega doma v središču istrske idile.

Šifra Tip nepremičnine Velikost [m²] Cena [€] Cena brez kleti [€] H-15 vrstna 231 700.800,00 570.800,00 H-14 vrstna 231 706.275,00 576.275,00 H-13 vrstna 230 706.275,00 576.275,00 H-12 vrstna 226 711.750,00 581.750,00 H-10 vrstna 231 700.800,00 570.800,00 H-9 vrstna 230 700.800,00 570.800,00 H-8 vrstna 226 689.850,00 559.850,00 H-5 vrstna 226 717.225,00 587.225,00

Vila brez kleti – cenejša priložnost, ki je ne gre zamuditi

Ker je projekt v fazi gradnje, se še vedno lahko odločite za vilo brez kleti, kar za kupca predstavlja 130 tisoč evrov nižji strošek. Soseska Murva gre tako nasproti uresničitvi vaših sanj o idealnem bivališču.

Rezidence in vile Murva so odlična priložnost za tiste, ki si želijo kakovostnega bivanja v idiličnem okolju, bodisi kot stalno prebivališče bodisi kot počitniški apartma, ki ponuja priložnost za dodatni zaslužek.

Prostih le še nekaj stanovanj

Zasnova soseske je rezultat premišljenega pristopa k arhitekturi in bivanju. Štirje bloki, štirje poslovni prostori in 16 vil z bazenom tvorijo harmonično celoto, ki združuje kakovost in lahkotnost bivanja. Zunanje površine so skrbno oblikovane za druženje in uživanje v skupnosti. Premišljeno oblikovani tlorisi navdušujejo s pravilno razporejeno bivalno površino, teraso in velikimi okenskimi površinami.

192.354 evrih. Če si želite zagotoviti mesto v tej očarljivi soseski, Podpisi pogodb so v teku, gradbišče diha s polno paro in pritličje se že izrisuje. Zaradi izjemnega zanimanja je prostih le še nekaj nepremičnin. Izbirate lahko še med garsonjerami trisobnimi in štirisobni stanovanji , cene se začnejo pri. Če si želite zagotoviti mesto v tej očarljivi soseski, preverite ponudbo prostih nepremičnin in si zagotovite nakup.

Šifra Tip nepremičnine Velikost [m²] Cena [€] D-1.4 garsonjera 44,00 192.354,20 A-1.3 štirisobno 79,00 304.004,82 A-1.2 štirisobno 90,00 343.907,17 A-1.1 trisobno 75,00 295.622,96 D-2.3 trisobno 76,00 305.040,79 D-2.2 štirisobno 86,00 340.358,07 D-1.3 trisobno 76,00 301.040,79 D-1.2 štirisobno 86,00 337.358,07 D-1.1 trisobno 71,00 282.335,12 D-0.2 štirisobno 90,00 347.914,70 C-2.4 garsonjera 49,00 206.106,38 C-1.3 trisobno 79,00 302.909,73 C-1.2 štirisobno 91,00 340.622,04 C-1.1 trisobno 75,00 289.342,99 C-0.2 štirisobno 94,00 354.922,27 C-0.1 garsonjera 59,00 250.525,05 B-1.3 trisobno 79,00 302.909,73 B-1.2 štirisobno 91,00 340.622,04 B-0.1 garsonjera 59,00 246.966,30

Gradnja je v polnem teku:

Za več informacij o rezidencah in vilah Murva se lahko obrnete na podjetje Stoja Trade.