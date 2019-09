Gozdarski vitli - paradni konj podjetja UNIFOREST

Oglasno sporočilo

Podjetje Uniforest d.o.o. iz Latkove vasi pri Preboldu.

Mednje sodijo gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji, krožne žage, klešče in prijemala za hlodovino, rezalne klešče, povezovalci drv in traktorski platoji. Glavni cilji njihovega delovanja so tehnološka izpopolnjenost, prijaznost do okolja, varna in enostavna uporaba ter edinstven design.

Gozdarski vitli so paradni konj podjetja Uniforest. V svojem asortimanu imajo 3 kategorije gozdarskih vitlov: Standard, Premium in Profi. Gozdarski vitli STANDARD so osnovna različica vitlov z verižnim pogonom in vlečno silo od 3 do 8 ton.

Njihovo upravljanje je lahko ali mehansko ali elektrohidravlično. Imajo novo ogrodje, pregibno zaščitno mrežo in veliko prostora za odlaganje verig na sprednji strani vitla. Vgrajeno imajo enolamelno sklopko proizvajalca LUK, na traktor jih je možno namestiti s pomočjo dveh različnih višin priklapljanja, obenem pa se vsaka funkcija vitla ločeno vodi.

Gozdarski vitli Uniforest.

Gozdarski vitli PREMIUM so kakovostno in tehnološko dovršeni gozdarski vitli za domačo uporabo z vlečno silo od 3,5 do 9 ton. Njihovo upravljanje je lahko mehansko ali elektrohidravlično. Vgrajeno imajo 3-lamelno sklopko proizvajalca LUK, na sprednjo stran vitla pa so namestili spodnji škripec in zaklop z magnetom (ta rešitev je patentirana).

Elektrohidravlični gozdarski vitli Premium imajo pogon črpalke preko zobniškega gonila s krogličnimi ležaji FAG. Vgrajeno imajo hidravliko proizvajalca HAWE s sedežnimi ventili, ki ne izgubljajo tlaka, elektromagnetnim ventilom z visokotlačnim oljnim filtrom v krmilnem bloku, rezervoar za olje pa je iz nerjavečega jekla. Vse komponente so protikorozijsko zaščitene in skrite v ogrodje vitla. Velika odlagalna mesta za odlaganje verig in ostale opreme so nameščena na sprednji strani vitla, da umazanija s koles traktorja ne zaide med verige in ostalo opremo.

Gozdarski vitel Premium 55Hpro podjetja Uniforest.

Od leta 2008 naprej podjetje Uniforest proizvaja tritočkovne enobobenske in dvobobenske PROFI gozdarske vitle z vlečno silo od 6,5 do 12 ton. V to kategorijo spadajo poleg klasičnih profi vitlov (serija G) tudi gozdarski vitli s konstantno vlečno silo (serija GK) ter vgradni gozdarski vitli.

Gozdarski vitel PROFI s konstantno vlečno silo 70GK podjetja Uniforest. Prednosti serij G in GK so v privijačenem agregatu na desko vitla (agregat ni varjen), kar omogoča, enostavnejše vzdrževanje, poleg tega pa je sam agregat zaradi boljšega sidranja vitla nameščen višje. Vsi pogonski sklopi so v oljni kopeli (ni verig in verižnikov), kar omogoča večji izkoristek ter manjše stroške vzdrževanja. Vgrajena večlamelna sklopka preprečuje njeno pregrevanje. Odvijalna naprava je nameščena neposredno na zunanjem škripcu, zato se žična vrv vleče iz bobna. Vsi kritični elementi na deski vitla so ojačani in iz boljših materialov. Na sprednji strani vitla so nameščena tudi velika odlagalna mesta za verige, na zadnji strani vitla pa so nameščeni nosilci za odlaganje dodatne opreme.

V seriji G je posebnost vitel 85GF z možnostjo priklopa spredaj ali zadaj ter dvobobenska vitla 2x65G in 2x85G. Posebnosti vitlov s konstantno vlečno silo so, da je vlečna sila v vsakem trenutku enaka, vlečna vrv tanjša in posledično daljša, traktor pa je lahko manjših moči. Lažja žična vrv pripomore k večji storilnosti in hitrejšemu spravilu lesa na eni in k manjši utrujenosti uporabnika na drugi strani.

Segment PROFI gozdarskih vitlov zaključujejo eno- ali dvobobenski vgradni vitli, ki se na traktor fiksno vgradijo spredaj ali zadaj. Lahko so z odvijalno napravo ali brez. V letošnjem letu so kot prvi na trgu dodali še modela vgradnih gozdarskih vitlov za na traktor s konstantno vlečno silo.

Dvobobenski vgradni vitel PROFI 2x85Hpro podjetja Uniforest.

Podrobnejše informacije si oglejte na spletni strani www.uniforest.si.

