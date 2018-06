Gospodarska rast predstavlja pravi trenutek za nakup industrijskih in skladiščnih prostorov

Oglasno sporočilo

Tudi po končanem mesecu maju 2018 ostaja gospodarska rast visoka in široko osnovana tudi po maju 2018, nadaljujejo se tudi ugodna gibanja na trgu dela. Napovedi za leto 2018 napovedujejo, da se bo gospodarska rast nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pa lahko pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %). Ključni razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega dohodka se bo rast zasebne potrošnje še pospešila (vir: UMAR).

Ugodne gospodarske razmere so ter tržno zanimive cene industrijskih in skladiščnih prostorov lahko vašemu poslu prinesejo pravi zagon za nadaljnja leta poslovanja. Cene nepremičnin se lahko dvignejo tudi na segmentu industrijskih in skladiščnih prostorov, zato je zdaj pravi čas za investicijo v nove, večje in bolj primerne poslovne prostore.

V Brežicah, v neposredni bližini avtocestne povezave in Hrvaške, je naprodaj prazen industrijski kompleks s skupno neto tlorisno površino objektov 14.554 m² in z 32.101 m² zemljišča. Kompleks je odlično komunalno opremljen - razpolaga z vso najpomembnejšo javno infrastrukturo (vodovod, elektrika, PPT, kanalizacija, industrijski tok, plin) ter je dostopen z lokalno asfaltirano cesto, ki omogoča dostop tudi z večjimi tovornimi vozili.

Selnica ob Dravi

V Selnici ob Dravi se prodaja proizvodno-skladiščni kompleks, ki skupaj s pripadajočimi zemljišči tvori funkcionalno celoto - objekti obsegajo 8.550 m² pokritih površin, od tega je 650 m² je pisarniškega dela, ostalo predstavlja pet proizvodno-skladiščnih hal. Objekt je priključen na vodovod, elektriko in javno kanalizacijo, ogrevanje je preko konvektorjev z vpihavanjem toplega zraka. Poleg kompleksa se nahaja tudi prosto zazidljivo zemljišče v izmeri 2.823 m².

Maribor

V Mariboru je naprodaj proizvodno-skladiščni kompleks, ki se lahko pohvali z odlično lokacijo, saj se nahaja v bližini glavne železniške postaje in avtocestne povezave Ljubljana-Maribor. Skupna neto tlorisna površina objektov znaša 8.026 m², pripada jim še 16.478 m² zemljišča.