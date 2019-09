Gorenje zaposlilo dodatnih 125 delavcev, potrebovalo jih bo še 80

V Gorenju bodo do začetka oktobra potrebovali še dodatnih 80 delavcev. Do zdaj so zaposlili dodatnih 125 ljudi.

V Gorenju bodo do začetka oktobra potrebovali še dodatnih 80 delavcev. Do zdaj so zaposlili dodatnih 125 ljudi. Foto: Ana Kovač

Velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje je od sredine avgusta zaradi povečanih potreb v proizvodnji pospešeno iskal nove delavce. Predvideli so okoli sto novih zaposlitev za določen čas, do danes so jih zaposlili 125. Do začetka oktobra bodo potrebovali še 80 dodatnih delavcev, so povedali v podjetju.

Nove delavce poskušajo pridobiti s pomočjo intenzivnega oglaševanja prek medijev, zaposlitvenih portalov, družbenih omrežij in interne akcije, v okviru katere zaposlenim, ki pripeljejo kadre za delo v proizvodnji, ponujajo denarno nagrado. Z akcijo so do zdaj dobili že približno 50 predlogov za zaposlitev.

Nove delavce bodo zaposlili za določen čas

V Gorenju ocenjujejo, da dobro sodelujejo z zavodom za zaposlovanje, ki je na razgovore za zaposlitev v podjetje napotil večje število delavcev. V sklopu reorganizacije je družba delo v proizvodnji ponudila tudi vsem režijskim delavcem, ki so julija prejeli odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga. Od približno 60 je ponudbo sprejelo 15 delavcev. Nove delavce bodo zaposlili za določen čas, potrebujejo pa jih v vseh obratih v Velenju, največ v proizvodnji pralnih in sušilnih strojev.

V Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, so pred časom poudarili, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj. Dodali so, da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse hčerinske družbe in poslovne enote v tujini.

Vodstvo za čimprejšnjo gradnjo nove tovarne televizijskih aparatov

Vodstvo Gorenja si sicer prizadeva za čimprejšnjo gradnjo nove tovarne televizijskih aparatov, v kateri bodo zaposlili tisoč delavcev. V podjetju v prvi fazi načrtujejo proizvodnjo dveh milijonov televizijskih aparatov letno, pozneje pa bodo proizvodnjo podvojili. Gradnja tovarne na 3,5 hektarja površine naj bi stala nekaj deset milijonov evrov.

V družbi napovedujejo tudi novo proizvodnjo elektronike v eni od Gorenjevih hal v Velenju in podvojitev proizvodnje hladilnikov v Valjevu v Srbiji, kjer naj bi konec prihodnjega leta zaposlili okoli tisoč delavcev.