Gorenje hčerinsko družbo Gorenje Tiki prodalo Švedom

Prodaja družbe Gorenje Tiki je del strategije osredotočanja na temeljno dejavnost proizvodnje in trženja gospodinjskih aparatov, v okviru katere družba odprodaja nestrateške dejavnosti.

Lani prodali še eno hčerinsko družbo

Gorenje, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, je decembra 2018 že prodalo družbo Gorenje Surovina. Ta je pristala v rokah družbe Eko Surovina oziroma Izeta Rastoderja.

Družba Gorenje Tiki je bila ustanovljena leta 1951 in je bila vse odtlej del Skupine Gorenje. Njeni letni prihodki od prodaje so znašali približno 35 milijonov evrov in ima močan tržni položaj v Vzhodni Evropi. Večino prodaje predstavljajo grelniki vode in toplotne črpalke, so ob tem sporočili iz Gorenja.

Gorenje bo še naprej kupovalo izdelke iz tovarne

Kot so ob tem sporočili iz Gorenja, celotna vodstvena ekipa Tikija ostaja v podjetju, Gorenje pa bo še naprej kupovalo izdelke v vlogi industrijskega kupca, medtem ko bodo Švedi postali lastniki blagovne znamke Tiki.

"Tiki bo okrepil naš tržni položaj v vlogi enega največjih proizvajalcev grelnikov vode v Evropi, prav tako pa bomo pridobili proizvodne zmogljivosti v Srbiji. Hkrati bomo povečali svojo tržno prisotnost na novih in za nas zanimivih trgih Vzhodne Evrope," je dejal Gerteric Lindquist, predsednik uprave družbe NIBE.

"Gorenje Tiki je danes v odlični formi," je dejal direktor družbe Branko Apat in dodal: "Zelo smo veseli, da smo postali del skupine NIBE, ki je globalno močno podjetje na podlagi rešitev s področja tehnologij ogrevanja. Prepričani smo, da bo družba NIBE izkoristila potencial družbe Tiki in sinergijske učinke v panogi ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav (HVAC) v celotni regiji ter tako tej družbi zagotovila dolgoročno rast in razvoj."

Uprava Gorenja se seli v Ljubljano, v Velenju na nogah

V Velenju, kjer ima Gorenje sedež, je v zadnjih tednih precej prahu dvignila tudi napovedana selitev upravnega dela podjetja v Ljubljano, kjer korporacija ustanavlja podjetje Hisense Europe. Na občini, kjer selitvi nasprotujejo, so ob tem zaskrbljeni in menijo, da gre za še eno obliko centralizacije sistema, ki je ena izmed ključnih težav Slovenije. Vodstvo Gorenja je zatrdilo, da bistvenih negativnih učinkov zaradi selitve upravnega dela v Ljubljano za delovna mesta ne bo.