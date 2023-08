Googlove delnice so dosegle najvišjo raven v več kot letu dni!

Oglasno sporočilo

Google (Alphabet) ni bil tako pogosto na naslovnicah kot druga tehnološka podjetja, kot so Microsoft, Facebook in Tesla, vendar so njegovi osupljivi rezultati, deloma zahvaljujoč umetni inteligenci, spodbudili vlagatelje, da se veselijo prihodnosti.

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Skupaj z napredkom umetne inteligence in odličnimi rezultati je Googlova cena delnic dosegla najvišjo raven v več kot letu dni in se povečala za 38,7 odstotka.

Podjetje je 25. julija bistveno preseglo pričakovanja glede prihodkov, vendar so analitiki opozorili, da je še posebej zanimivo, da so sektorji, ki so imeli zelo dobre rezultate, kot so prihodki od YouTuba in oglaševanja, izhajali iz vpliva generativne umetne inteligence. Google je za raziskave in razvoj porabil približno 140 milijard dolarjev, od česar bo verjetno imela umetna inteligenca koristi. Bard, Googlov klepetalni robot, je začel delovati februarja. Za razliko od odprtih AI ima Bard vse informacije, objavljene na internetu. Uradna omejena izdaja je izšla marca, potem ko so uporabnike v ZDA in Združenem kraljestvu povabili, da se pridružijo čakalnemu seznamu za splošno izdajo.

Kar zadeva umetno inteligenco, mora Google veliko zaščititi, saj je daleč najbolj priljubljen brskalnik, ki predstavlja približno 85,5 odstotka tega donosnega trga.

Viri: MarketWatch, The New York Times, Statista

