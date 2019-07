Fragmat pridobiva dovoljenja za rušitev pogorelega obrata

Družba Fragmat, ki ji je prejšnji mesec do tal pogorel obrat v Podskrajniku pri Cerknici, sedaj pridobiva dovoljenja za rušitev in odstranitev posledic požara. O nadaljnjih korakih oz. načrtih na tej lokaciji še ne morejo govoriti, prav tako razlog požara še znan, človeška krivda pa je izključena, je dejal direktor družbe Dušan Žužek.

Razlog požara, ki je 13. junija zajel obrat proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže, bo razkrila kriminalistična preiskava, po oceni vodstva Fragmata pa je škoda visoka, saj po požaru ni "ostalo praktično nič uporabnega". Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur.

Družba je tovarno zgradila leta 2012, investicija vanjo pa je znašala 20 milijonov evrov, v požaru pa je pogorelo še za približno pet milijonov evrov repromateriala in izdelkov.

Požar se je razširil v obratu, ki obsega halo v velikosti 20.000 kvadratnih metrov in enako veliko skladišče. Lastnik in vodja proizvodnje sta takoj prispela na kraj nesreče, kjer so delavci sprva požar skušali pogasiti sami, a jim to ni uspelo, zato je moralo pri gašenju sodelovati več kot 300 gasilcev.

Podjetje bo imelo 25-odstotni izpad prihodka

Kot je pojasnil Žužek, je še prezgodaj za napovedi, ali bo na omenjeni lokaciji Fragmat v prihodnje nadaljeval s proizvodnjo, bi pa ponovna vzpostavitev po njegovem mnenju zahtevala precej časa. Zaradi požara bo imela družba sicer letos približno 25-odstotni izpad prihodka.

Po požaru je šel črn dim v zrak šest do sedem kilometrov proti Rakitni, tudi saje, zato so se nekateri bali, da bi lahko prišlo do hujše okoljske škode, vendar dosedanje analize zraka in vode kažejo, da do tega ni prišlo. Občina Cerknica je sicer dan po požaru preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, prebivalce pa so pozvali, naj ne odpirajo oken ter ne uživajo zelenjave z vrtov oz. jo pred zaužitjem temeljito operejo. Za širšo okolico je bilo oklicano tudi preventivno prekuhavanje vode, za nekaj časa so omejili pašo in košnjo trave na širšem območju požara.